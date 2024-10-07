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Росіяни намагаються підійти до Покровська з двох сторін і концентруються у напрямку Запоріжжя, - генерал Романенко

Марина Клюєва
7 жовтня, 2024 понедiлок
21:30
Війна з Росією

Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко вважає, що росіяни намагатимуться підійти до Покровська з двох сторін

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Сили оборони України збили наступальний імпульс і наступ на Покровськ, ворогу довелося перегрупуватися, тому що зустріли відсіч, були заведені до трьох наших бригад на цей напрямок. Так чи інакше сповільнили наступальні дії безпосередньо на напрямку Покровськ, тому вони (росіяни, - ред.) переформатувались і акценти наступальні зробили на Курахове і на Вугледар. На жаль, Вугледар їм вдалося вже захопити, і там вони просуваються на північ від нього, щоб не дати закріпитися на другому рубежі нашим військовим. Крім того, діють в північному напрямку по цій лінії: Вугледар, Курахове і кінцева ціль це Покровськ. Але йдуть важкі бої навколо Селидового, де наші з трьох сторін вже охопили це місто, а також бої в центрі міста ведуться по Торецьку. Тобто там, де важкий стан і велика інтенсивність ведення бойових дій", - розповів він. 

Ігор Романенко також зазначив, що росіяни концентрують свої сили та засоби на Запорізькому напрямку.

"Тобто, оскільки противнику не вдалося захопити Покровськ, вони вибрали підхід оперативного роду дії, щоб підійти до нього з двох сторін. З півдня це від Вугледара, Курахового в напрямку на Покровськ, а також загрожувати й з північного напрямку, але Покровськ є центровим, оскільки відкриває відповідні перспективи. Тому на поточний час це один напрям, крім того, вони концентрують свої сили та засоби на Запорізькому напрямку, там, де минулого року велися бої, нам вдалося звільнити території в напрямку Роботиного, вони там проводять наступальні дії, підготовку і зосередження своїх сил і засобів, крім того, завдають удари керованими авіаційними бомбами безпосередньо по Запоріжжю, тобто в напрямку Запоріжжя формується таке наступальне угруповання", - сказав генерал. 

На його думку, ворог все ще має на меті захопити обласні центри. 

"Зрозуміло, що вони хочуть знову захопити обласні центри, вони свого часу це зробили з Херсоном на початку війни, як ми пам’ятаємо, наші Сили оборони відбили цей обласний центр. Для Путіна важливо і принципово досягнути таких обласних центрів у напрямку: Харків, Суми, Запоріжжя, Дніпро, тому формуються відповідні плани, зосереджуються засоби. Та наступати по всіх напрямках одночасно сил у них вже немає у зв’язку з втратами озброєння, техніки та наявністю боєприпасів, а також втратами живої сили, але на окремих напрямках їм це вдається робити, вони там концентруються і продовжують наступальні дії", - вважає він.

  • 7 жовтня повідомлялося, що на Покровському напрямку зменшення ворожої інтенсивності не передбачається, особливо після захоплення Вугледара.
Теги:
Україна
Запоріжжя
Харків
Дніпро
військові
російська армія
Суми
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Військові новини
втрати окупантів
Вугледар
Покровськ
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