РФ атакувала два райони Дніпропетровщини: поранено жінку

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На Нікопольщині потерпали сам Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади", - написав він.

За його даними, ворог застосував по району різні види озброєння.

"Агресор цілив дронами-камікадзе, артилерією. Вгатив із РСЗВ "Град" і скинув боєприпас із БПЛА. Постраждала 42-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно", - поінформував чиновник.

Унаслідок атак було пошкоджено промислове підприємство та соціальний заклад, а також автотранспорт і лінію електропередачі.

У Криворізькому районі внаслідок атак РФ постраждалих немає.

"На Криворіжжі дісталося Грушівській громаді. По тамтешній території окупанти застосували важку артилерію і безпілотник. Там також понівечена інфраструктура. Люди, на щастя, вціліли", - написав Лисак.