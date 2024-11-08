РФ атакувала два райони Дніпропетровщини: поранено жінку
Російська окупаційна армія 8 листопада атакувала Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждала цивільна
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"На Нікопольщині потерпали сам Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади", - написав він.
За його даними, ворог застосував по району різні види озброєння.
"Агресор цілив дронами-камікадзе, артилерією. Вгатив із РСЗВ "Град" і скинув боєприпас із БПЛА. Постраждала 42-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно", - поінформував чиновник.
Унаслідок атак було пошкоджено промислове підприємство та соціальний заклад, а також автотранспорт і лінію електропередачі.
У Криворізькому районі внаслідок атак РФ постраждалих немає.
"На Криворіжжі дісталося Грушівській громаді. По тамтешній території окупанти застосували важку артилерію і безпілотник. Там також понівечена інфраструктура. Люди, на щастя, вціліли", - написав Лисак.
- 31 жовтня РФ кілька разів обстріляла Нікопольський район, унаслідок чого дістала поранення мирна мешканка.
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