РФ атакувала Херсонщину: поранено жінку й підлітка

Про це повідомили пресслужби Херсонської ОВА та Нацполіції.

Так, через російський обстріл Новотягинки постраждала 51-річна місцева мешканка. З вибуховою травмою її доставили до лікарні. Нині медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілій.

Також під час обстрілу було поранено підлітка.

"Поліцейські спецпризначенці саме перебували на бойовому завданні на Херсонщині, коли російські війська почали чергові обстріли. Вже за кілька хвилин вони почули, що неподалік хтось кричить. Це був неповнолітній хлопець, який буквально стікав кров’ю від отриманого осколкового поранення в ногу", - повідомили в Нацполіції.

Зазначається, що правоохоронці викликали швидку, а до її приїзду надали потерпілому невідкладну домедичну допомогу: наклали на ногу турнікет, зафіксували час і підтримували з дитиною розмову. Лікарі госпіталізували хлопця, його стан стабільний.

Населений пункт, у якому стався обстріл, не уточнюється.

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