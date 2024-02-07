РФ атакувала Київ: постраждали 9 людей, зокрема вагітна, пошкоджено тепломережу і ЛЕП

Про це інформує мер Києва Віталій Кличко.

О 06:59 мер столиці повідомив, що у Києві пролунали вибухи, працювала система ППО. О 07:43 вибух пролунав знову: після нього у Дніпровський район викликали медиків, які на місці надали допомогу одному постраждалому.

Згодом Кличко написав, що внаслідок атаки окупантів уламками ракети було пошкоджено дві високовольтних лінії. Через це частина абонентів на лівому березі залишилася без електроенергії.

Крім того, виникло загоряння у Голосіївському районі столиці. За попередньою інформацією, вогонь охопив багатоквартирний будинок.

"У Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО. Всі служби на місці", - поінформував Кличко.

Також він зазначив, що стало відомо про ще одного постраждалого у в Дніпровському районі. Йому медики надали допомогу на місці.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці. Фахівці зʼясовують масштаби та невідкладно розпочнуть ремонтні роботи", - розповів очільник Києва.

Пізніше він додав, що з багатоповерхівки в Голосіївському районі, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки.госпіталізували жінку, а згодом ще двох людей. Біля будинку продовжують працювати медики.

Станом на 08:53 у Голосіївському районі продовжують працювати екстерні служби: вони гасять загоряння на кількох поверхах у 18-поверховому будинку. Також триває ліквідація пожежі в будівлі СТО.

"Загалом у столиці внаслідок ворожої атаки наразі шестеро постраждалих. Троє в Дніпровському районі, двох із них госпіталізували. Та трьох доправили до лікарні з Голосіївського району", - підсумував мер.

О 09:13 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до дев'яти. У Голосіївському районі госпіталізували ще трьох людей, серед яких вагітна жінка.

Очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що під завалами багатоповерхівки у Голосіївському районі можуть перебувати люди. Триває гасіння пожежі та евакуація.

Фото: ГУ ДСНС України у м. Київ

У МВС повідомили, що внаслідок російської масованої ракетної атаки є руйнування у Київській області.

"У Бучанському та Фастівському районах пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, господарчі споруди та комунікації. За попередніми даними, без постраждалих", - йдеться у повідомленні.