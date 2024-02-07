РФ запустила по Україні "шахеди" з півдня

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

6 лютого о 22:42 загрозу застосування ударних БПЛА оголосили у Херсонській та Миколаївській областях.

Вже за годину кілька груп "шахедів" рухались з Миколаївщини у напрямку Кіровоградської області.

На Кіровоградщині безпілотники взяли курс на північний захід.

О пів на 12 ночі група "шахедів" на Херсонщині прямує на Миколаївщину.

Тоді ж ПС повідомили про ще одну групу "шахедів" на Миколаївщину з півдня.

Вже 7 лютого о 0:00 кілька груп "шахедів" на півдні Миколаївщини рухаються у напрямку Одеської області, а безпілотники на Кіровоградщині полетіли у напрямку Кропивницького.

Пізніше безпілотники на півдні Миколаївщини, на межі Миколаївської та Одеської області рухались на північний захід, а з півночі Миколаївщини та на півдні Кіровоградщині "шахеди" взяли курс на північ. Безпілотники на межі Кіровоградщини та Дніпропетровщини попрямували на північний схід.

О пів на першу ночі БПЛА рухаються територією Кіровоградщини в напрямку Кропивницького й Кременчука, що на Полтавщині.

Згодом безпілотники полетіли у напрямку Черкащини.

О 0:57 РФ запустила нову групу "шахедів" на півночі Херсонщини. Вони рухаються на Дніпропетровщину.

Також кілька груп летять вздовж межі Миколаївської та Одеської областей на північний захід.

А БПЛА на межі Кіровоградщини та Дніпропетровщини прямують на Полтавщину.

ПС поінформували, що також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північному сході.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

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