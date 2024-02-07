РФ запустила по Україні "шахеди" з півдня
У ніч з 6 на 7 лютого росіяни запустили ударні БПЛА типу "Shahed-136/131" по території України з південного напрямку
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
6 лютого о 22:42 загрозу застосування ударних БПЛА оголосили у Херсонській та Миколаївській областях.
Вже за годину кілька груп "шахедів" рухались з Миколаївщини у напрямку Кіровоградської області.
На Кіровоградщині безпілотники взяли курс на північний захід.
О пів на 12 ночі група "шахедів" на Херсонщині прямує на Миколаївщину.
Тоді ж ПС повідомили про ще одну групу "шахедів" на Миколаївщину з півдня.
Вже 7 лютого о 0:00 кілька груп "шахедів" на півдні Миколаївщини рухаються у напрямку Одеської області, а безпілотники на Кіровоградщині полетіли у напрямку Кропивницького.
Пізніше безпілотники на півдні Миколаївщини, на межі Миколаївської та Одеської області рухались на північний захід, а з півночі Миколаївщини та на півдні Кіровоградщині "шахеди" взяли курс на північ. Безпілотники на межі Кіровоградщини та Дніпропетровщини попрямували на північний схід.
О пів на першу ночі БПЛА рухаються територією Кіровоградщини в напрямку Кропивницького й Кременчука, що на Полтавщині.
Згодом безпілотники полетіли у напрямку Черкащини.
О 0:57 РФ запустила нову групу "шахедів" на півночі Херсонщини. Вони рухаються на Дніпропетровщину.
Також кілька груп летять вздовж межі Миколаївської та Одеської областей на північний захід.
А БПЛА на межі Кіровоградщини та Дніпропетровщини прямують на Полтавщину.
ПС поінформували, що також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північному сході.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
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