РФ атакувала Костянтинівку: 3 людини загинули, 5 отримали поранення

Про це повідомив поінформував очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, окупанти знову обстріляли Костянтинівку, внаслідок чого загинула людина, ще п'ятеро отримали поранення.

"Таким чином, сьогодні росіяни двома ударами по місту вже вбили 3 людей і поранили 5. На місці обстрілів працюють всі відповідальні служби. Остаточні наслідки встановлюємо", - зазначив очільник ОВА.

Раніше Філашкін повідомляв, що російські окупанти атакували Костянтинівку зі ствольної артилерії, внаслідок чого загинули дві жінки віком 73 і 81 рік.

Крім того, пошкоджені чотири приватні будинки, крамниця та лінія електропередачі.