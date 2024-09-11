Окупанти атакували Кам'янський район на Дніпропетровщині: є загиблий та поранені
Російські військові атакували Кам'янський район на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені
Про це поінформував очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Станом на 12:41 відомо про потерпілого з опіками. Його стан лікарі оцінюють як середній. Наразі потерпілого госпіталізували та надають всю необхідну медичну допомогу.
Лисак також зазначив, що загиблим внаслідок російського обстрілу виявився 38-річний чоловік.
Раніше очільник ОВА повідомляв, що через російську атаку є загиблий та постраждалі.
Зазначимо, що об 11:30 Лисак повідомляв про вибух був у Кам’янському районі.
- Увечері 10 вересня російські окупанти запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників. У Київській області оборонцям неба вдалося ліквідувати усі ворожі повітряні цілі.
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