Окупанти атакували Кам'янський район на Дніпропетровщині: є загиблий та поранені

Про це поінформував очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Станом на 12:41 відомо про потерпілого з опіками. Його стан лікарі оцінюють як середній. Наразі потерпілого госпіталізували та надають всю необхідну медичну допомогу.

Лисак також зазначив, що загиблим внаслідок російського обстрілу виявився 38-річний чоловік.

Раніше очільник ОВА повідомляв, що через російську атаку є загиблий та постраждалі.

Зазначимо, що об 11:30 Лисак повідомляв про вибух був у Кам’янському районі.