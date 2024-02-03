РФ готує програму масового заселення окупованих територій Запорізької області

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За задумом росіян тимчасово окуповані території Запорізької області мають стати другим пілотним проєктом Росії зі зміни етнічного складу населення після Далекого Сходу.

Окупанти погрожують українцям, які не хочуть отримувати російські паспорти, депортацією, наголосив Федоров. Натомість РФ вже формує заявки, щоб завезти на ТОТ росіян, білорусів та казахів.

"Ворог хоче дістати одразу дві "кістки в горлі", з якими не здатен впоратися майже два роки окупації: спротив українців - виселити "неугодних" і звільнити місце для "своїх"; кадровий голод - заселити у віджате житло лікарів, освітян, інженерів, силовиків тощо з глибинок немитої", - пояснив голова Мелітополя.

Мелітопольці вже бачать збільшення населення, говорить Федоров. За його словами, окупанти вже перетворили місто на смітник.