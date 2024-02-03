Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ готує програму масового заселення окупованих територій Запорізької області

РФ готує програму масового заселення окупованих територій Запорізької області

3 лютого, 2024 субота
11:34
Війна з Росією

Окупанти готують програму масового заселення захоплених територій України під кодовою радянською назвою "Запорізька цілина"

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За задумом росіян тимчасово окуповані території Запорізької області мають стати другим пілотним проєктом Росії зі зміни етнічного складу населення після Далекого Сходу. 

Окупанти погрожують українцям, які не хочуть отримувати російські паспорти, депортацією, наголосив Федоров. Натомість РФ вже формує заявки, щоб завезти на ТОТ росіян, білорусів та казахів. 

"Ворог хоче дістати одразу дві "кістки в горлі", з якими не здатен впоратися майже два роки окупації: спротив українців - виселити "неугодних" і звільнити місце для "своїх"; кадровий голод - заселити у віджате житло лікарів, освітян, інженерів, силовиків тощо з глибинок немитої", - пояснив голова Мелітополя.

Мелітопольці вже бачать збільшення населення, говорить Федоров. За його словами, окупанти вже перетворили місто на смітник. 

  • У школах тимчасово окупованих територій Луганської області російські загарбники відкривають кадетські класи, в яких навчають дітей "військовій справі".
Теги:
Україна
Росія
Мелітополь
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Читайте також:
на скріншоті з відео Валерій Залужний
3 лютого, 2024 субота
Зеленському бракує рішучості щоби замінити Залужного, - The Washington Post
Український військовий
2 лютого, 2024 п'ятниця
Чи передбачає новий законопроєкт про мобілізацію зменшення призовного віку?
Олена Зеленська
1 лютого, 2024 четвер
Зеленська про українських біженців: "Неправильно змушувати людей повертатися, коли їм немає куди"
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.53
    Купівля 37.53
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 40.77
    Продаж 41.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
3 лютого
12:56
Tesla авто
Суд зобов'язав Tesla виплатити $1,5 млн через порушення правил утилізації небезпечних відходів
12:53
Оновлено
обстріл, ППО
У Росії повідомили про атаку дронів на 3 регіони. До удару по нафтопереробному заводу у Волгограді причетна СБУ
12:38
Поліціянти ідентифікували двох дітей, які 6 січня загинули внаслідок удару РФ по Покровському району Донеччини
12:32
Оновлено
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини уночі 3 лютого
Росія вночі атакувала Україну: на Полтавщині та Дніпропетровщині є влучання "шахедів", у Кривому Розі вводять віялові відключення електрики
12:25
електроенергія, світло ЛЕП
В України виник профіцит електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 3 лютого
12:02
Анджей Дуда
Дуда сумнівається, що Україна поверне Крим
12:02
OPINION
Гліб Бітюков
Потрібна нова парадигма мислення в армії
11:59
Командувач Сухопутних військ Сирський перерозподілив сили та засоби ЗСУ на Куп'янському напрямку
11:38
Валерій Залужний
"Головнокомандувач ЗСУ підбурює військових до державного перевороту в Україні": росіяни запустили новий фейк
11:29
Ліонський вокзал у Парижі
У Парижі громадянин Малі поранив ножем трьох людей
11:20
вибух в Афінах
Вночі біля міністерства праці в Афінах стався вибух
10:55
Дональд Трамп
Покращення економіки США підірве передвиборчий план Трампа, - Politico
10:44
швидка
Закликав до співпраці з російською владою: фельдшера з Харківщини підозрюють у колабораціонізмі
10:34
Олексій Данілов
Данілов: Кількість української зброї, якою можна бити по військових об'єктах у тилу росіян, зростає щомісяця
10:13
школа в окупації
У Довжанську окупанти створили кадетські класи: викладають школярам саперну справу й тактику диверсійних груп, - Луганська ОВА
10:11
Ексклюзив
ракетний катер "Івановец"
"Завершальний етап складної операції": експерт Лакійчук про знищення ракетного катера "Івановєц"
10:06
Сумщина
На Сумщині заборонили рух автівок біля кордону з РФ
10:05
Микола Княжицький
Українська армія захищає не лише Україну, а й всю Європу, - Княжицький польському виданню
10:01
OPINION
Віталій Гайдукевич
Карфаген політичної інфантильності має бути зруйнований
09:53
Су-34
"РФ не робить висновків": Гуменюк про активність ворожої тактичної авіації на півдні України
09:53
Війська РФ вранці 3 лютого скинули авіабомби на цивільну інфраструктуру Куп‘янська
Окупанти вранці скинули авіабомби на цивільну інфраструктуру Куп‘янська: є руйнування
09:38
вертоліт місії ООН
На сході Конго бойовики обстріляли гелікоптер місії ООН з миротворцями: є поранені
09:22
путін та шойгу
Путін і Шойгу змінили риторику про "досягнення" військ РФ на фронті: ISW розповів, про що це може свідчити
09:03
На фото: Мілош Бикович
Мілош Бикович не зніматиметься у третьому сезоні серіалу "Білий лотос"
08:34
Валерій Залужний
Україна повідомляла США про ймовірне звільнення Залужного, - WP
08:30
Огляд
Їжа душі, тригери тіла, метафора війни - 5 книг, де шукають гармонію
08:24
Канада
"Менше розмов - більше дій": Канада може передати Україні ракети CRV7
08:19
Фінляндія НАТО
Фінляндія приєднається до місій НАТО: відправить винищувачі та протимінний корабель
08:08
КНДР провела випробування "надвеликої боєголовки" крилатої ракети
08:07
Оновлено
втрати окупантів
Десяток танків, 26 артсистем і 880 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ у війні з Україною
08:05
OPINION
Володимир Омелян
З команди у 5-6 людей все ще може врятувати один
07:41
Китай запустив у космос 11 навігаційних супутників Geely-02
Китай запустив у космос 11 навігаційних супутників Geely-02
07:09
На фото: система ППО
Нічна атака РФ: Повітряні сили збили 9 з 14 ворожих "шахедів"
06:59
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Війська РФ користуються браком боєприпасів в Україні та нездатністю ЗСУ вести достатню контрбатарейну боротьбу, - ISW
06:46
Віктор Орбан
"Найменш надійний союзник НАТО": у сенаті США закликали ввести санкції проти Угорщини
06:14
Google
У Google Maps з'явиться нова функція з генеративним штучним інтелектом
05:59
світ Італія Франція мафія кримінал
У Франції затримали італійського мафіозі, який торік втік із в’язниці
05:05
ікона Грузія РПЦ Росія
У Грузії активістку, яка облила фарбою ікону зі Сталіним, арештували на п'ять діб
04:37
Дональд Трамп
Трамп програв суд у справі про звинувачення у зв'язках з РФ, - Bloomberg
04:09
ХАМАС напав на Ізраїль
Рішення про перемир'я в Газі затягується через суперечки серед лідерів ХАМАС, - WSJ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV