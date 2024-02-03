У Довжанську окупанти створили кадетські класи: викладають школярам саперну справу й тактику диверсійних груп, - Луганська ОВА
У школах тимчасово окупованих територій Луганської області російські загарбники відкривають кадетські класи, в яких навчають дітей "військовій справі"
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Так, за останні роки у загальноосвітніх навчальних закладах Довжанська окупанти відкрили декілька таких кадетських класів.
Замість предметів, які знадобляться при здобутті вищої освіти, там викладають дітям саперну справу, тактику диверсійних груп, а також розвивають навички стрільби.
"За них вже зробили вибір", - наголосив голова ОВА.
- Нещодавно повідомлялося. що росіяни мають намір створити у кожній школі на тимчасово окупованих територіях Луганської області пропагандистські "музеї" війни проти України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.12
- EUR Купівля 40.77Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе