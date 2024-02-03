У Довжанську окупанти створили кадетські класи: викладають школярам саперну справу й тактику диверсійних груп, - Луганська ОВА

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Так, за останні роки у загальноосвітніх навчальних закладах Довжанська окупанти відкрили декілька таких кадетських класів.

Замість предметів, які знадобляться при здобутті вищої освіти, там викладають дітям саперну справу, тактику диверсійних груп, а також розвивають навички стрільби.

"За них вже зробили вибір", - наголосив голова ОВА.