РФ планує створити у школах на ТОТ Луганщини "музеї" війни проти України, – Центр нацспротиву

Про це повідомив Центр нацспротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються посилити промивання мізків школярам шляхом створення музейних осередків своєї загарбницької війни. Так, місцева окупаційна адміністрація розпорядилася створити в кожній чинній школі так звані музеї СВО. Тобто в кожній школі будуть осередки пропаганди, які возвеличуватимуть нацистську війну Кремля проти України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до так званих музеїв завозять виставки з російським спорядженням і формують стенди з місцевими зрадниками, аби створити міф про підтримку окупації місцевим населенням.

У Спротиві підкреслили, що головна мета створення так званих музеїв – перенести відповідальність за початок війни, а також за злочини росіян проти цивільного населення на Україну.