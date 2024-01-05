РФ планує створити у школах на ТОТ Луганщини "музеї" війни проти України, – Центр нацспротиву
Росіяни мають намір створити у кожній школі на тимчасово окупованих територіях Луганської області пропагандистські "музеї" війни проти України
Про це повідомив Центр нацспротиву.
"На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються посилити промивання мізків школярам шляхом створення музейних осередків своєї загарбницької війни. Так, місцева окупаційна адміністрація розпорядилася створити в кожній чинній школі так звані музеї СВО. Тобто в кожній школі будуть осередки пропаганди, які возвеличуватимуть нацистську війну Кремля проти України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до так званих музеїв завозять виставки з російським спорядженням і формують стенди з місцевими зрадниками, аби створити міф про підтримку окупації місцевим населенням.
У Спротиві підкреслили, що головна мета створення так званих музеїв – перенести відповідальність за початок війни, а також за злочини росіян проти цивільного населення на Україну.
- Росіяни змушують жителів ТОТ ставити підписи на підтримку кандидата в президенти РФ Володимира Путіна. Для цього "волонтери" обходять будинки місцевих у супроводі російських військових.
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