РФ ігнорує запити України передати тіла полонених, які нібито загинули в Іл-76, – Юсов

Про це "Суспільному" сказав представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, у межах обміну 31 січня додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня, окрім 65 людей, які нібито перебували на борту збитого літака.

Юсов зазначив, що в Україні статус цих 65 воїнів, яких росіяни оголосили нібито загиблими, не змінювався — вони вважаються військовополоненими, тому Київ подає запити на їхнє повернення.

Що відомо про падіння літака Іл-76 у РФ

У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76

У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, у знищенні якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. У ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених у російському Іл-76.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.

При цьому президент РФ Володимир Путін сказав, буцімто літак Іл-76 збили системою Patriot.