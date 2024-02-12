РФ ігнорує запити України передати тіла полонених, які нібито загинули в Іл-76, – Юсов
Україна зверталася до Росії щодо повернення тіл полонених, які нібито загинули внаслідок падіння літака Іл-76, однак окупанти не реагують на запити
Про це "Суспільному" сказав представник ГУР Андрій Юсов.
За його словами, у межах обміну 31 січня додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня, окрім 65 людей, які нібито перебували на борту збитого літака.
Юсов зазначив, що в Україні статус цих 65 воїнів, яких росіяни оголосили нібито загиблими, не змінювався — вони вважаються військовополоненими, тому Київ подає запити на їхнє повернення.
Що відомо про падіння літака Іл-76 у РФ
У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76
У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, у знищенні якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. У ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.
Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених у російському Іл-76.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.
При цьому президент РФ Володимир Путін сказав, буцімто літак Іл-76 збили системою Patriot.
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