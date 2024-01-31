Путін заявив, що Іл-76 збито системою Patriot, і пообіцяв допустити міжнародних експертів до слідства

Про це він сказав 31 січня.

За словами Путіна, експертиза показала, що літак збили американською системою, і РФ наполягатиме на міжнародному розслідуванні інциденту. При цьому він припустив, що ЗСУ збили літак випадково або хочуть спровокувати Росію на дії у відповідь.

Також Путін зазначив, що Москва не зупинятиме обміни полоненими.

"Ми не зупинятимемо. Нам своїх хлопців треба забрати. У нас співвідношення людей, які перебувають у Росії, наших хлопців, які перебувають в Україні… один до десяти, навіть більше. Ми все одно своїх хлопців забиратимемо, якщо українська сторона, звичайно, готова. Вони нам постійно дають сигнал про те, що готові", — сказав він.

Що відомо про падіння літака Іл-76 у РФ

У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76

У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, у знищенні якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.

30 січня у ГУР заявили, що Росія відмовляється передати тіла полонених, які нібито загинули в Іл-76.