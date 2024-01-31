Путін заявив, що Іл-76 збито системою Patriot, і пообіцяв допустити міжнародних експертів до слідства
Президент РФ Володимир Путін заявив, що військово-транспортний літак Іл-76 збили системою Patriot, і пообіцяв допустити до розслідування міжнародних експертів
Про це він сказав 31 січня.
За словами Путіна, експертиза показала, що літак збили американською системою, і РФ наполягатиме на міжнародному розслідуванні інциденту. При цьому він припустив, що ЗСУ збили літак випадково або хочуть спровокувати Росію на дії у відповідь.
Також Путін зазначив, що Москва не зупинятиме обміни полоненими.
"Ми не зупинятимемо. Нам своїх хлопців треба забрати. У нас співвідношення людей, які перебувають у Росії, наших хлопців, які перебувають в Україні… один до десяти, навіть більше. Ми все одно своїх хлопців забиратимемо, якщо українська сторона, звичайно, готова. Вони нам постійно дають сигнал про те, що готові", — сказав він.
Що відомо про падіння літака Іл-76 у РФ
У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76
У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, у знищенні якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.
Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.
30 січня у ГУР заявили, що Росія відмовляється передати тіла полонених, які нібито загинули в Іл-76.
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