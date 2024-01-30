Росія відмовляється передати тіла полонених, які нібито загинули в Іл-76, - Юсов

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє "Суспільне".

"Що там були наші полонені — це заява Росії і поки що лише з їх слів ми можемо аналізувати. Наразі немає готовності по передачі тіл з того боку. Тим не менш з нашого боку така робота триває. Якщо підтвердиться найгірше, зробимо все можливе, аби забрати наших захисників зі щитом чи на щиті", — сказав він.

Водночас Юсов зазначив, що є ймовірність того, що літак перевозив і боєприпаси, і полонених, яких використовували як живий щит. При цьому, за його словами, реакція Росії та обставини катастрофи були провокативними, адже режим тиші не був оголошений над Бєлгородом, і РФ не повідомляла заздалегідь, що збирається використовувати авіасполучення для перевезення полонених.

"Враховуючи, що літак був завантажений на третину, за їх версією, то там могли бути й припаси, бо для цього цей літак переважно і використовувався. Там могли бути і боєприпаси та люди — це могло бути як живий щит, тому це треба ретельно зʼясовувати. Робота в цьому напрямку триває", — наголосив представник ГУР.

Що відомо про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76

24 січня у Корочанскому районі Білгородської області РФ впав військово-транспортний російський літак Іл-76. У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, в збитті якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання. Натомість у Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони контролюють повітряний простір та відстежують точки запусків ракет і логістику їх постачання, особливо, із застосуванням засобів військово-транспортної авіації та будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76.

25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.