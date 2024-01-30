РФ із початку року випустила по Україні понад 330 ракет і близько 600 дронів, – Зеленський

Про це він написав у соцмережі Х.

"З початку року Росія випустила по містах України понад 330 ракет різних типів і близько 600 бойових безпілотників. Щоб протистояти такому тиску терористів, потрібен достатньо міцний повітряний щит. І саме такий повітряний щит ми будуємо з нашими партнерами", - заявив Зеленський.

За його словами, контроль над небом є критично важливим для забезпечення безпеки на землі — від передових позицій до лікарень і шкіл у тилу. Протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба є пріоритетами України, наголосив президент.