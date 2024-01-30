РФ із початку року випустила по Україні понад 330 ракет і близько 600 дронів, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський стверджує, що російські окупанти з початку 2024 року випустили по Україні понад 330 ракет різних типів і близько 600 дронів
Про це він написав у соцмережі Х.
"З початку року Росія випустила по містах України понад 330 ракет різних типів і близько 600 бойових безпілотників. Щоб протистояти такому тиску терористів, потрібен достатньо міцний повітряний щит. І саме такий повітряний щит ми будуємо з нашими партнерами", - заявив Зеленський.
За його словами, контроль над небом є критично важливим для забезпечення безпеки на землі — від передових позицій до лікарень і шкіл у тилу. Протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба є пріоритетами України, наголосив президент.
- За даними Повітряних сил, у ніч на 30 січня російські окупанти запустили по Україні 35 ударних безпілотників і дві ракети С-300. Силам ППО вдалося знищити 15 ворожих "шахедів" над 8 областями.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.76 Купівля 37.76Продаж 38.35
- EUR Купівля 41Продаж 41.88
- Актуальне
- Важливе