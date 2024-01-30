Війська РФ вночі атакували Україну дронами та ракетами: сили ППО знищили 15 ворожих БПЛА

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.



Зазначається, що окупанти атакували українські території 35-ма ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з трьох напрямків: російських Приморсько-Ахтарська і Курська та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Крім того, дві зенітні керовані ракети С-300 ворог спрямував на Донеччину.

Водночас силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 15 ворожих дронів у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

Повітряні сили наголосили, що частину ударних БПЛА росіяни спрямували по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.