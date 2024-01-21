РФ обстріляла за добу понад 100 міст та селищ у 9 регіонах України, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"За один цей день російські нелюди обстріляли понад сто міст, містечок, наших сіл у дев’яти областях: від Чернігівщини до Сумщини, Миколаївщина, Кіровоградщина, наші області. Особливо жорстокі російські удари - по Донеччині", - написав президент.

За його словами, від початку цієї доби відбулося вже близько 60 боїв на фронті. Найбільш інтенсивно - Авдіївський, Бахмутський, Мар’їнський та Купʼянський напрямки.

Крім цього, було понад 50 російських обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ще - десятки авіаційних та ракетних ударів.