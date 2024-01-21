РФ обстріляла за добу понад 100 міст та селищ у 9 регіонах України, - Зеленський
Російські терористи у неділю, 21 січня, атакували понад 100 міст та селищ у 9 областях України. Унаслідок ворожих обстрілів є жертви
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"За один цей день російські нелюди обстріляли понад сто міст, містечок, наших сіл у дев’яти областях: від Чернігівщини до Сумщини, Миколаївщина, Кіровоградщина, наші області. Особливо жорстокі російські удари - по Донеччині", - написав президент.
За його словами, від початку цієї доби відбулося вже близько 60 боїв на фронті. Найбільш інтенсивно - Авдіївський, Бахмутський, Мар’їнський та Купʼянський напрямки.
Крім цього, було понад 50 російських обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ще - десятки авіаційних та ракетних ударів.
- Цього ж дня російські окупаційні війська завдали удару по селу Піщане Куп'янського району Харківської області, внаслідок чого загинув місцевий житель.
- Також росіяни обстріляли Курахове та Красногорівку Донецької області. Унаслідок ворожих атак загинули дві людини, є поранені.
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