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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ планує розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись до Покровська і Курахового, - ЗСУ

РФ планує розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись до Покровська і Курахового, - ЗСУ

3 травня, 2024 п'ятниця
10:11
Війна з Росією окупанти танк
Зміст

На Покровському і Курахівському напрямку продовжуються запеклі бої. Противник досяг певних тактичних успіхів, однак оперативної переваги він отримати не зміг

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин вефірі телемарафону.

За його словами, росіяни з Очеретиного окупанти рвуться до магістралі Покровськ – Костянтинівка.

"На Покровському і Курахівському напрямку продовжуються запеклі бої. Ворог там задіяв до чотирьох бригад збройних сил РФ і планує розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись до Покровська і Курахового", – зазначив Волошин.

Речник підкреслив, що в цілому на цьому напрямку противник досяг певних тактичних успіхів, однак оперативної переваги він отримати не зміг.

Він наголосив, що для посилення оборони здійснюється переміщення наших бригад, які відновили свою боєздатність.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 134 бойових зіткнень. Українські сили відбили ат.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
окупанти
Військові новини
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