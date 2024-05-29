РФ почала обстрілювати Вовчанськ термобаричними боєприпасами

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Росія атакує Вовчанськ керованими авіаційними бомбами, зокрема від початку доби зафіксовані шість таких ударів. Також окупанти застосовують термобаричні боєприпаси.

"Більшу частину міста контролюють українські Сили оборони. Наземні штурми ворог поєднує з авіаційними ударами, щоб досягти успіху. Також по Вовчанську ворог застосовує важкі вогнеметні системи ТОС2 "Сонцепьок". Завдає ударів термобаричними боєприпасами, знищуючи на своєму шляху забудову і цивільну інфраструктуру", - розповів речник.

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За словами Волошина, росіяни намагаються підтримувати наступ силами мотострілецьких підрозділів, що належать до 44-го армійського корпусу, проте Сили оборони активно знищують усі подібні угруповання.

Речник розповів про відмінну тактику росіян на різних напрямках фронту. За його словами, переважно окупанти намагаються прорватись штурмовими підрозділами за підтримки техніки.

"Спочатку посилають штурмові групи вперед. Ці групи намагаються заходити і заїжджати як на малій легкоброньованій техніці, так і на гольф-карах, баггі, кросових мотоциклах. Якщо групи добралися до своєї цілі, то намагаються закріпитися. Якщо не вдалося, то це для них "квиток в один кінець" і вони там залишаються, бо наші військовослужбовці Сил оборони їх знищують", - зазначив Волошин.