Копіюють успішну тактику української піхоти 2022 року і мають технічні переваги: Бутусов пояснив, чому росіянам вдалося прорватись у Вовчанськ

Свої міркування про стан справ на цьому напрямку фронту, а також про причини просування армії РФ вглиб української території він опублікував у себе на фейсбуці.

"Російські війська захопили прикордонну смугу шириною до 70 км та 10 населених пунктів. Усі ці села розташовані біля кордону, фактично у зоні бойових дій, і там залишилось загалом кілька десятків мешканців. Глибина просування максимальна на напрямку села Липці - до 9 км у глибину території України. У місті Вовчанськ просування до 7 км. На напрямку села Стариця - до 5 км", - описав ситуацію Бутусов, що склалася там після 10 травня 2024 року.

За його словами, "загроза прориву росіян на усіх напрямках відбита, на північному фронті Харківщини створено стійкий фронт".

"Усюди, де росіяни продовжують атаки, ворог несе значні втрати", - додав журналіст.

Разом з тим, бої з росіянами у цій частині Харківщині, за оцінкою Юрія Бутусова, активно йтимуть мінімум до жовтня.

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Розмірковуючи над питанням "Чому російським військам вдалось просунутись?" ним наводяться наступні чинники:

"Відсутність дозволу країн НАТО на застосування високоточного озброєння по території РФ. Це дозволяє ворогу розгортати війська на території РФ практично без вогневого впливу".

"Гостра нестача засобів ППО для знищення бомбардувальників та дронів-розвідників над тиловими районами. Ворог діє у повітрі майже без перешкод".

"Перевага ворога у кількості дронів деяких типів. Дрони проводять активну розвідку наших тилових районів та бойових порядків на глибину до 50 км. Ворог активно застосовує ударні дрони далекої дії типу "Ланцет". Над нашими позиціями на глибину до 4 км застосовується значна кількість дронів-камікадзе та дронів зі скидами".

Висока швидкість передавання ворожими дронами-розвідниками відеосигналу для корегування ударів.

Окрім того, Бутусов детально зупиняється на зміні в тактиці російських наземних сил.

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"Росіяни мають перевагу в чисельності піхоти на напрямку. Ворог намагається діяти максимально приховано, атакувати групами до взводу, шукати порожнини у наших бойових порядках. Бронетехніка застосовується епізодично, для підтримки дій піхоти. Атаки піхоти координуються з повітряною розвідкою та супроводжуються ударами авіації, артилерії та дронів. Тобто намагаються віддзеркалити тактику кращої у світі української піхоти зразка 2022-го. Ворог вивчає досвід війни та покращує управління, планування, підготовку, злагодженість і взаємодію під час штурмових дій", - пояснив головред "Цензора".