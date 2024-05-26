Командир батальйону "Ахіллес" Федоренко: ЗСУ можуть знищити установки, якими Росія б'є по Харкову, але є заборона від союзників

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.

"Тобто ми не можемо знищувати противника в районах його зосередження, де він концентрує легкоброньовану і броньовану техніку, певні артилерійські засоби і, що основне, це засоби протиповітряної оборони й системи С-300, С-400, якими щоденно руйнує Харків. Сили оборони знають, де вони стоять, у нас є чим їх знищити, але є заборона на застосування цих засобів", - пояснив військовий.

Проте, за словами Федоренка, українські дипломати зараз працюють над вирішенням цього питанням.

"Я думаю, що 3-4 тижні, і ми досягнемо того, що ці вогневі засоби дадуть можливість застосувати (по території Росії - ред.)", - припустив військовослужбовець.