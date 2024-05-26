Командир батальйону "Ахіллес" Федоренко: ЗСУ можуть знищити установки, якими Росія б'є по Харкову, але є заборона від союзників
Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко заявив, що ЗСУ готові знищити установки, якими росіяни завдають ударів по Харкову, однак партнери, зокрема США, забороняють Україні застосовувати зброю по території РФ
Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.
"Тобто ми не можемо знищувати противника в районах його зосередження, де він концентрує легкоброньовану і броньовану техніку, певні артилерійські засоби і, що основне, це засоби протиповітряної оборони й системи С-300, С-400, якими щоденно руйнує Харків. Сили оборони знають, де вони стоять, у нас є чим їх знищити, але є заборона на застосування цих засобів", - пояснив військовий.
Проте, за словами Федоренка, українські дипломати зараз працюють над вирішенням цього питанням.
"Я думаю, що 3-4 тижні, і ми досягнемо того, що ці вогневі засоби дадуть можливість застосувати (по території Росії - ред.)", - припустив військовослужбовець.
- Народний депутат і очільник постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що в неофіційних бесідах американці стверджують, у Білому домі обговорюють надання дозволу Києву бити зброєю США по РФ.
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