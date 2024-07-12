РФ поширює фейк про плани ЗСУ атакувати хімічною зброєю на Донецькому та Херсонському напрямках, – ЦПД

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що Україна як підписант Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї суворо дотримується своїх зобов'язань.

"Тому подібні повідомлення рашистів на адресу ЗСУ – фейк, який має на меті дискредитувати Україну в очах світової спільноти та послабити її підтримку з боку західних союзників", - ідеться у повідомленні ЦПД.

Натомість росіяни дійсно застосовують хімічну зброю проти українських військових попри те, що РФ є країною-підписантом Конвенції. Ба більше, окупанти цим вихваляються, публікуючи в мережі відповідні відео з доказами порушень.

"Не надаючи жодних доказів, російська пропаганда використовує тактику віддзеркалення, звинувачуючи Україну у злочинах власної армії. Ці спроби приречені на провал", - підкреслили в ЦПД.