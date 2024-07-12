Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ поширює фейк про плани ЗСУ атакувати хімічною зброєю на Донецькому та Херсонському напрямках, – ЦПД

РФ поширює фейк про плани ЗСУ атакувати хімічною зброєю на Донецькому та Херсонському напрямках, – ЦПД

12 липня, 2024 п'ятниця
16:47
Війна з Росією хімічна атака

Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про те, що Збройні Сили України нібито готують удар хімічною зброєю на Донецькому та Херсонському напрямках

Зміст

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що Україна як підписант Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї суворо дотримується своїх зобов'язань.

"Тому подібні повідомлення рашистів на адресу ЗСУ – фейк, який має на меті дискредитувати Україну в очах світової спільноти та послабити її підтримку з боку західних союзників", - ідеться у повідомленні ЦПД.

Натомість росіяни дійсно застосовують хімічну зброю проти українських військових попри те, що РФ є країною-підписантом Конвенції. Ба більше, окупанти цим вихваляються, публікуючи в мережі відповідні відео з доказами порушень.

"Не надаючи жодних доказів, російська пропаганда використовує тактику віддзеркалення, звинувачуючи Україну у злочинах власної армії. Ці спроби приречені на провал", - підкреслили в ЦПД.

  • У травні повідомлялося, що росіяни застосували хлорпікрин, "задушливий агент", який широко використовувався під час Першої світової війни, а також сльозогінний газ проти українських військ.
Теги:
Новини
ЗСУ
хімічна зброя
фейк
хімічна атака
пропаганда
Читайте також:
9 липня, 2024 вiвторок
Перед самітом НАТО представники 60 світових університетів підписали листа із закликом не запрошувати Україну до Альянсу
білоруські військові
10 липня, 2024 середа
У Китаї пояснили, навіщо проводять військові навчання з Білоруссю поблизу кордонів України та Польщі
фантастика
9 липня, 2024 вiвторок
Топ-5 фільмів про фантастику за 2023 рік
Київ
+33°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.72
    Купівля 40.72
    Продаж 41.25
  • EUR
    Купівля 44.19
    Продаж 44.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
12 липня
17:40
У Польщі під час тренувального польоту розбився військовий літак: пілот загинув
17:38
соцмережа Х (Твіттер)
Єврокомісія пригрозила соцмережі X штрафом через засилля дезінформації
17:37
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація на Харківщині близька до стабілізації, - командир батальйону "Ахіллес" Федоренко
17:26
путін
Путін підписав закон про підвищення у РФ податку на прибутки фізичних осіб
17:24
комп'ютер
Українські школи отримають технології від Тайваню: оголошено переможців проєкту Leave no one behind
17:19
На фото: Монатік
MONATIK і Галкін виступили разом на весіллі в Італії, представники українського співака прокоментували
17:14
Віктор Орбан
"Йде 12-й день, і це вже завдало багато шкоди": МЗС Німеччини про головування Угорщини у Раді ЄС
17:10
Дмитро Лубінець
Україні з 2014 року вдалося повернути з російського полону 161 цивільного, - Лубінець
17:10
Володимир Зеленський
"Українці не хочуть припинення війни, бо без воєнного стану доведеться провести вибори": маніпуляції світових ЗМІ за 12 липня
17:07
Оновлено
Марія Захарова
У МЗС РФ лякають українців підривом дамб Київської ГЕС і Канівського водосховища. У ЦПД пояснили, навіщо
17:00
планета земля
Британські вчені з'ясували, що життя на Землі виникло раніше, ніж вважалося
16:55
ракетна атака на Охматдит
Ракетний удар РФ 8 липня: український бізнес пожертвував мільйони гривень на допомогу Охматдиту
16:52
На фото: Актор Віталій Гогунський
Машков, Гогунський та ще 4 артисти з РФ потрапили до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України
16:49
на фото ситуація на фронті
Від початку доби на фронті відбулося 94 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку
16:46
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
У Defense Express назвали головні небезпеки нової тактики росіян запускати ракети "Калібр" з Каспійського моря
16:43
в'язниця
Кримчанин, який воював проти України, отримав 15 років, ще трьом мешканцям ТОТ оголосили підозру
16:34
на фото Денис Шмигаль у Харкові
Постачатимуть тепло в разі відсутності світла: у Харкові встановили перші міні-ТЕЦ
16:27
Олівер Трі
У Литві скасували виступ американського співака Олівера Трі через його участь у фестивалі, що спонсорується Яндексом
16:24
Оновлено
літак
У Підмосков’ї впав пасажирський літак: на борту були лише члени екіпажу
16:05
OPINION
Юрій Богданов
Про Байдена, його обмовки та чому це катастрофа для його кампанії
16:02
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ оновили дані 2,7 млн українців
15:51
Китай запровадив санкції проти 6 американських оборонних компаній за продаж зброї Тайваню
15:47
MELANYA
Співачка MELANYA переспівала хіт Ірини Білик 1995 року "Ти мій"
15:42
уряд Норвегії, Норвегія
У МЗС Норвегії заявили, що Україна має право бити по території РФ
15:38
ЗСУ
Українські військові проходитимуть обов'язковий курс із вивчення норм міжнародного гуманітарного права
15:33
Ексклюзив
знищена техніка ворога
Росіяни намагалися прорватися, але втратили усю техніку: командир 96-го батальйону 60-ї ОМБр про ситуацію на Лиманському напрямку
15:24
Дитяче Євробачення
Стало відомо, хто обиратиме фіналістів Нацвідбору на Дитяче Євробачення – 2024
15:21
Оновлено
кримські татари
Польський сейм визнав геноцидом депортацію кримськотатарського народу 1944 року
15:06
Бізнес, економіка під час війни
Попри негативні фактори ВВП України за перше півріччя зріс на 4,1%, - Мінекономіки
15:01
Окупанти відправляють студентів з ТОТ Луганщини працювати на заводи КамАЗ, - Спротив
14:39
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
Токсикологічний корпус Охматдиту не підлягає відновленню, - Ляшко
14:37
У Росії проблеми з роботою YouTube: ЗМІ припускають, що сервіс можуть повністю заблокувати
14:22
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:02
OPINION
Сергій Фурса
Ідеальних санкцій не існує
13:49
граната розтяжка заміновано
На Харківщині під час евакуації 6 людей підірвалися на розтяжці
13:46
Новини Заходу України
Укрзалізниця додала жіночі купе в потяги на 4 популярні напрямки: перелік
13:37
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Генпрокурор Костін закликав МКС притягнути РФ до відповідальності за удар по Охматдиту
13:36
Гізо Углава
Заступник директора НАБУ Гізо Углава заявив, що пройшов поліграф і не причетний до зливів інформації
13:34
зимовий час
Скасування переходу на "літній" і зимовий" час: комітет ВРУ рекомендував ухвалити законопроєкт в цілому
13:27
Принц Гаррі
Принц Гаррі отримав нагороду за заснування Ігор нескорених для поранених військовослужбовців
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV