РФ поширює фейк про плани ЗСУ атакувати хімічною зброєю на Донецькому та Херсонському напрямках, – ЦПД
Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про те, що Збройні Сили України нібито готують удар хімічною зброєю на Донецькому та Херсонському напрямках
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Зазначається, що Україна як підписант Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї суворо дотримується своїх зобов'язань.
"Тому подібні повідомлення рашистів на адресу ЗСУ – фейк, який має на меті дискредитувати Україну в очах світової спільноти та послабити її підтримку з боку західних союзників", - ідеться у повідомленні ЦПД.
Натомість росіяни дійсно застосовують хімічну зброю проти українських військових попри те, що РФ є країною-підписантом Конвенції. Ба більше, окупанти цим вихваляються, публікуючи в мережі відповідні відео з доказами порушень.
"Не надаючи жодних доказів, російська пропаганда використовує тактику віддзеркалення, звинувачуючи Україну у злочинах власної армії. Ці спроби приречені на провал", - підкреслили в ЦПД.
- У травні повідомлялося, що росіяни застосували хлорпікрин, "задушливий агент", який широко використовувався під час Першої світової війни, а також сльозогінний газ проти українських військ.
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