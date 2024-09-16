РФ посилила повітряну розвідку на близько 40%, - ОТУ "Харків"

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в етері телемарафону.

"Повітряна розвідка противника посилилась приблизно на 40%. Він проводить її як удень, так і вночі, і тут слід зазначити, що противник може виконувати тим самим дві мети: перша - це виявлення підрозділів Сил оборони з подальшим нанесенням вогневого ураження по позиціях та наших Силах і засобах, і друга - це розвідування маршрутів пересування для власних підрозділів. Тобто він проводить моніторинг тієї чи іншої місцевості і намагається для себе скласти оптимальний маршрут для переміщення як особового складу, так і техніки", - пояснив він.

Саранцев розповів, окупанти у Вовчанську для перевезення особового складу й логістичного забезпечення намагаються задіювати техніку. За його словами, увечері 15 вересня РФ намагалась завезти особовий склад до міста автомобілями, однак техніку виявили й вона була знищена частково разом з екіпажем.

"Повітряну розвідку він (ворог, - ред.) здійснює і в самому місті. Крім того, намагається для себе шукати нові маршрути проведення заходів балістичного забезпечення, тому що наші FPV-дрони, м'яко кажучи, не дають спокійно жити і спокійно переміщуватися з будь-якою метою: чи то для штурмів, чи то для доставки провіанту й боєкомплекту на передові позиції", - наголосив речник.