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РФ поскаржилася Пентагону на підготовку Україною "таємної операції", американці повірили, - NYT

Ксенія Золотова
27 липня, 2024 субота
13:19
Війна з Росією Ллойд Остін

Російський міністр оборони Андрій Бєлоусов зателефонував голові Пентагону Ллойду Остіну і заявив, що Україна нібито готує "таємну операцію" проти Росії, яка, на їхню думку, мала благословення американців

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Про це повідомляє The New York Times з посиланням на двох офіційних осіб США та ще одного чиновника.

Зазначається, що відколи Росія вдерлася в Україну в лютому 2022 року, Остін спілкувався телефоном із міністром оборони Росії лише п’ять разів, майже завжди з ініціативи Пентагону та часто з метою уникнути прорахунків, які могли б спричинити ескалацію конфлікту.

Насправді Остін звернувся до нового міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова всього за кілька тижнів до цього, 25 червня, намагаючись зберегти "лінії зв’язку відкритими", як заявив Пентагон. Це був перший телефонний дзвінок між міністрами після того, як Бєлоусов змінив Сергія Шойгу на посаді міністра оборони Росії.

Тепер, як зазначає видання, 12 липня, Бєлоусов дзвонив, щоб передати попередження, що росіяни виявили українську таємну операцію проти Росії, яка, на їхню думку, мала благословіння американців. Бєлоусов запитав у Остіна, чи знав Пентагон про змову і про те, що вона може посилити напруженість між Москвою та Вашингтоном.

За словами джерел NYT, офіційні особи Пентагону були здивовані твердженням і не знали про будь-яку таку змову. Але, незалежно від того, всі три посадовці сказали, що сприйняли слова Бєлоусова досить серйозно.

Співрозмовники кажуть, що американці зв’язалися з українцями та сказали не робити цього, якщо є такий задум.

Офіційні особи Пентагону відмовилися повідомити, чи піднімав Остін це питання під час телефонної розмови у вівторок зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим.

Українські чиновники відмовилися коментувати це питання. У Кремлі також відмовилися коментувати цю статтю, а міноборони Росії не відповіло на запит про коментар.

  • США не дозволяють ЗСУ бити американською далекобійною зброєю по території Росії, аби конфлікт не вийшов за межі України.
Теги:
Світ
Україна
Росія
російська армія
Пентагон
США
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