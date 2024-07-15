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Пентагон пояснив, чому Україні не дозволяють бити вглиб Росії американською зброєю

15 липня, 2024 понедiлок
19:13
Війна з Росією Пентагон

США не дозволяють ЗСУ бити американською далекобійною зброєю по території Росії, аби конфлікт не вийшов за межі України

Зміст

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

Він нагадав, що США дозволили Україні застосовувати американську зброю по прикордонних територіях РФ.

"Нещодавно ми санкціонували використання боєприпасів США через кордон для вогню у відповідь та оборонних ударів. Якщо росіяни формують війська або стріляють з артилерії чи літаків через кордон, то ми визнали цей факт і дали дозвіл українцям", – зазначив Райдер.

Водночас позиція США щодо застосування далекобійної зброї, зокрема ATACMS, по території РФ залишається незмінною.

"Наша політика щодо ударів на великі відстані не змінилася. Думаю, тут важливо розуміти, що ми не хочемо бачити ненавмисних наслідків, ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України", - пояснив Райдер.

При цьому він наголосив, що США жодним чином не недооцінюють загрозу, яку Росія становить для України.

"Тому ми будемо працювати з Україною і надалі, щоб вона мала все необхідне для захисту своєї суверенної території й свого народу", - запевнив речник Пентагону.

  • У червні у Держдепі США заявили, що Україна отримала дозвіл застосовувати американську зброю по території Росії, оскільки це є "питанням здорового глузду".
  • Утім, українські чиновники заявили, що Сполучені Штати заборонили Україні вести вогонь на відстань більше ніж 100 кілометрів вглиб території Росії.
  • У липні CNN написала, що дозвіл Україні завдати ударів у відповідь Росії поліпшив ситуацію на передовій.
Теги:
Новини
Пентагон
США
зброя для України
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