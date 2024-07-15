Як дозвіл завдавати удару по території Росії вплинув на ситуацію на фронті та "новий стратегічний поштовх" від України. Акценти світових ЗМІ 15 липня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 15 липня.

Дозвіл Україні завдати удару у відповідь Росії покращив ситуацію на передовій

У CNN написали про наданий дозвіл США та інших союзників використовувати західну зброю українцям для ударів усередині Росії. Журналісти зазначають, що дозвіл "мав величезний вплив".

Солдати на передовій кажуть, що постачання зброї починають мати значення – особливо тому, що тепер вони можуть використовувати арсенал для ударів через кордон.

"Ми бачимо вплив допомоги щодня. Артилерія, реактивні системи залпового вогню великої дальності з різними типами боєприпасів і суббоєприпасів… це впливає на загальну картину бою", – розповів CNN Іван, офіцер 148-ї артилерійської бригади.

Побоюючись ескалації, США та інші західні союзники давно забороняли Києву використовувати свою зброю для ударів усередині Росії, обмежуючи її використання українськими територіями під російською окупацією.

Це дозволило Росії використовувати прикордонні райони як безпечний плацдарм для наступальних і ракетних атак.

Ймовірність повторної окупації Росією частини Харківської області переконала деяких ключових союзників України, включаючи США, зняти обмеження. Поява ракетних комплексів великої дальності ATACMS особливо змінила ситуацію. Хоча раніше Україна могла вражати цілі всередині Росії за допомогою українських безпілотників, ATACMS робить ці удари набагато ефективнішими.

"На удари безпілотників у росіян є години, щоб відреагувати, тому що вони можуть завчасно виявити українські безпілотники. Російські пілоти можуть випити кави і закурити перед тим, як заскочити в кабіну і злетіти, щоб збити його. З ATACMS це лічені хвилини", – сказав експерт з питань міжнародної безпеки, колишній український оборонний чиновник і співдиректор зовнішніх відносин і програм міжнародної безпеки Центру Разумкова в Києві Олексій Мельник.

Своєю чергою Конрад Музика, незалежний оборонний аналітик і директор Rochan Consulting, який нещодавно повернувся зі сходу України, заявив, що Росія також більше не може націлити Харківську область ракетними системами С-300 і С-400.

"Україна почала завдавати удари HIMARS по цілях в Бєлгородській області та змусила росіян відкинути свою систему С-300, якою вони били по Харкову, набагато далі, тому тепер Харків виходить за межі їхньої зони дії російських систем С-300", – сказав він.

Але попри те, що нова зброя має певні зміни, Україна ще дуже далека від того, щоб відтіснити російські війська зі своєї території.

За словами Музики, F-16 — це бойові літаки 1980-х і 1990-х років, і їхні можливості гірші, ніж у найсучасніших російських бойових літаків. Він також додає, що враховуючи надходження нової зброї та незабаром батальйони та бригади, які поповняться новобранцями, Україні потрібно буде визначитися з подальшими кроками. Проблема в тому, що Україна чекає, яке обладнання їй може поставити Захід, а Захід чекає, які плани в України на майбутнє.

Озброєний ракетами глибокого ураження, Київ намагається знизити можливості Росії на півострові

Фото: Олексій Павлішак/Reuters

The New York Times написали про те, що Україна націлилася на Крим - критичну базу для вторгнення Росії. Журналісти відзначають, що Україна, озброєна високоточними ракетами американського виробництва, вперше здатна досягти кожного куточка Криму.

"Це новий стратегічний поштовх, оскільки Київ прагне підвищити вартість для російських окупаційних військ, які протягом тривалого часу використовували півострів як базу для операцій біля південного узбережжя України", - зазначили у виданні.

Так хоча це навряд чи матиме великий вплив на лінію фронту, українська кампанія з версією армійських тактичних ракетних систем великої дальності, відомою як ATACMS, схоже, має на меті змусити Кремль зробити важкий вибір щодо того, де розгорнути деякі з найбільших цінні протиповітряні засоби для захисту критичної військової інфраструктури.

З моменту прибуття ATACMS цієї весни українські військові заявили, що знищили або пошкодили щонайменше 15 російських систем ППО великої дальності в Криму. Серед них потужні батареї С-300 і С-400, московська версія американської системи ППО Patriot.

Старший науковий співробітник авіації та технологій Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні, який вивчав супутникові зображення Джастін Бронк говорить, що нова високотехнологічна зброя загалом ставала менш ефективною протягом війни, оскільки росіяни адаптувалися, а українські запаси скорочувалися.

Удари по Криму також, ймовірно, мінімально вплинуть на бойові дії на фронті, особливо на сході України, де йдуть найважчі бої і де російські війська продовжують посилюватися.

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес, який давно виступає за те, щоб надати Україні можливості для нанесення дальнього удару, сказав, що його вразила українська методологія цілевказівки з моменту появи ATACMS.

"Вони роблять те, що ми робили б. Займатися протиповітряною обороною, щоб закласти основу для того, що буде далі", - говорить він.

Росія все ще має потужну протиповітряну оборону, як це стало очевидним під час нещодавньої атаки, яка була спрямована на авіабазу Бельбек на північ від Севастополя. За словами російських офіційних осіб, уламки перехопленої української ракети впали на сусідній пляж, убивши п’ятьох мирних жителів і десятки поранених.

Росія відразу звинуватила США у загибелі людей, і Кремль викликав американського посла в Москві. У Міноборони Росії попередили, що удари по Криму підвищують "ризик прямого зіткнення між Альянсом і Російською Федерацією".

"Україна не демонструє жодних ознак уповільнення своєї кампанії в Криму, і жителі там, які охопили захищені додатки для обміну повідомленнями, сказали, що звичайні літні натовпи туристів помітно порідшали. Хоча люди все ще ходять на пляжі, сказав один чоловік, деякі тепер носять значки з іменем, домашньою адресою та контактами своїх найближчих родичів", - підсумували у виданні.