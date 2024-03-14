РФ потрапляє в часову пастку: історик Розумний не виключив переворот у Кремлі
Доктор політичних наук Максим Розумний розглядає сценарій, за яким Росія може опинитися у так званій часовій пастці, що призведе перевороту та зміни влади
Про це він сказав у етері Еспресо.
"Росія потрапляє в певну часову пастку. У принципі це може статися через пів року якийсь "двірцевий" переворот, Путіна кимось заміщують і так далі. Але це дає можливість з'явитись якійсь політичній фігурі, яка почне домовлятися з Заходом і виторговувати собі хороші умови. Якщо Путін навіть залишається при владі, то ці нові умови стають все гіршими й гіршими. Тобто це може статися через 2-3 роки. Тут велике значення має, коли закінчиться активна фаза бойових дій. Ми не кажемо закінчиться війна, бо зараз не видно можливості та необхідності завершити її якимось договором, угодою з диктатором. Йдеться про закінчення активної фази бойових дій - чим швидше це настане, тим швидше росіяни почнуть запитувати: а що це було, а навіщо це було?" - пояснює доктор політичних наук.
Читайте також: Гулик: Рейди РДК слід розглядати разом з рухами поневолених народів
За його словами, зараз громадяни РФ перебувається у стадії загострення та інстинктивно підтримують свою армію та президента.
"Як тільки це завершиться, постане дуже багато запитань - за що пів мільйона було молодих чоловіків, так би мовити, втрачено цією країною. Тобто це такий довгий процес, але він може бути пришвидшений будь-якою обставиною", - підсумував Розумний.
- Російський диктатор Володимир Путін 8 грудня 2023 року оголосив про намір балотуватися у президенти Росії у 2024 році. "Вибори" є багатоденними й проходять у тому числі на ТОТ України.
- З 11 по 15 березня на тимчасово окупованій території Луганщини триває дострокове голосування за президента РФ, призначене для мешканців віддалених від так званих виборчих дільниць громад.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.46 Купівля 38.46Продаж 38.96
- EUR Купівля 41.99Продаж 42.76
- Актуальне
- Важливе