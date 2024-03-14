РФ потрапляє в часову пастку: історик Розумний не виключив переворот у Кремлі

Про це він сказав у етері Еспресо.

"Росія потрапляє в певну часову пастку. У принципі це може статися через пів року якийсь "двірцевий" переворот, Путіна кимось заміщують і так далі. Але це дає можливість з'явитись якійсь політичній фігурі, яка почне домовлятися з Заходом і виторговувати собі хороші умови. Якщо Путін навіть залишається при владі, то ці нові умови стають все гіршими й гіршими. Тобто це може статися через 2-3 роки. Тут велике значення має, коли закінчиться активна фаза бойових дій. Ми не кажемо закінчиться війна, бо зараз не видно можливості та необхідності завершити її якимось договором, угодою з диктатором. Йдеться про закінчення активної фази бойових дій - чим швидше це настане, тим швидше росіяни почнуть запитувати: а що це було, а навіщо це було?" - пояснює доктор політичних наук.

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За його словами, зараз громадяни РФ перебувається у стадії загострення та інстинктивно підтримують свою армію та президента.

"Як тільки це завершиться, постане дуже багато запитань - за що пів мільйона було молодих чоловіків, так би мовити, втрачено цією країною. Тобто це такий довгий процес, але він може бути пришвидшений будь-якою обставиною", - підсумував Розумний.