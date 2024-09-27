РФ повторює маневри армії СРСР 1943 року у Покровську та Кураховому, - генерал Кривонос

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У росіян давня мрія - утримувати Харківський напрямок та захопити Куп'янськ. Бо взяття цього міста під контроль надалі для противника створює плани захоплення Лиманського напрямку, а потім вибудувати таку чудову рокадну залізничну та автомобільну дорогу Куп'янськ – Лиман – Часів Яр – Костянтинівка і Покровськ, яка дозволить росіянам достатньо успішно перекидати вздовж лінії фронту як людський ресурс, так і матеріальний. Тому ворог прикладає максимум зусиль і до Курахового, і до Покровська",- прокоментував Сергій Кривонос.

За його словами, якщо відкрити карту, то видно, що з Покровська йде прямий шлях на Павлоград і далі на Дніпро, а з Курахового – пряма дорога на Запоріжжя.

"Росіяни якраз повторюють маневри зими 1943 року, коли радянська армія намагалася витіснити німецькі війська з цих напрямків. Тому нічого нового ворог не вигадує, а завжди повторює старі операції, додаючи певних сучасних нюансів", - резюмував генерал-майор запасу ЗСУ.