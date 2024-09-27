РФ повторює маневри армії СРСР 1943 року у Покровську та Кураховому, - генерал Кривонос
Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ, зазначив, що противник нічого нового не вигадує, а повторює старі операції, додаючи сучасних нюансів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"У росіян давня мрія - утримувати Харківський напрямок та захопити Куп'янськ. Бо взяття цього міста під контроль надалі для противника створює плани захоплення Лиманського напрямку, а потім вибудувати таку чудову рокадну залізничну та автомобільну дорогу Куп'янськ – Лиман – Часів Яр – Костянтинівка і Покровськ, яка дозволить росіянам достатньо успішно перекидати вздовж лінії фронту як людський ресурс, так і матеріальний. Тому ворог прикладає максимум зусиль і до Курахового, і до Покровська",- прокоментував Сергій Кривонос.
За його словами, якщо відкрити карту, то видно, що з Покровська йде прямий шлях на Павлоград і далі на Дніпро, а з Курахового – пряма дорога на Запоріжжя.
"Росіяни якраз повторюють маневри зими 1943 року, коли радянська армія намагалася витіснити німецькі війська з цих напрямків. Тому нічого нового ворог не вигадує, а завжди повторює старі операції, додаючи певних сучасних нюансів", - резюмував генерал-майор запасу ЗСУ.
- 27 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на фронті зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Курахівському напрямку.
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