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Російські окупанти атакують на 11 напрямках фронту: від початку доби відбулося 106 боєзіткнень

Юлія Лаврук
26 вересня, 2024 четвер
18:01
Війна з Росією ЗСУ на фронті

Російська армія продовжує атакувати українські позиції на 11 напрямках фронту. Загалом від початку доби 26 вересня зафіксовано 106 бойових зіткнень

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Окупанти продовжують застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Сьогодні від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Бачівськ, Біла Береза, Бобилівка, Сидорівка, Вільна Слобода, Ободи, Бачівськ, Стара Гута, Біловоди, Хотіївка, Леонівка та Відродженівське.

До того ж росіяни завдали авіаударів КАБами по Атинському, Біланах, Храпівщині та Козачому.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення. Противник штурмував оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку з початку доби точилося 18 боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Глушківки, Колісниківки та Стельмахівки. Наразі продовжуються п’ять атак окупантів.

На Лиманському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. Противник штурмував неподалік Греківки, Невського, Новосадового та Торського. Наразі тривають три ворожі атаки. Крім цього, загарбники завдали чотири авіаудари по Серебрянці, Надії та Райгородку.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупиняли чотири наступальні дії росіян поблизу Білогорівки, Спірного та Верхньокам’янського, де зараз триває один бій. Ситуація під контролем Сил оборони, кажуть у Генштабі.

На Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень. Загарбники намагалися штурмувати українські позиції біля Міньківки, Григорівки та Білої Гори. Дві атаки досі продовжуються.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька, Щербинівки та Леонідівки. Три боєзіткнення завершено, чотири - тривають. До того ж авіація агресора скинула КАБи біля Клебан-Бика та Петрівки, а також запустила 14 НАРів по Дружбі.

На Покровському напрямку противник здійснив 26 штурмових дій у районах населених пунктів Зелене Поле, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове та Маринівка. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 24 атаки, два бої - продовжуються. 

На Курахівському напрямку загарбники атакували 23 рази поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Миколаївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Загалом відбито 18 спроб просунутися, п’ять - ще тривають.

На Времівському напрямку противник п’ять разів штурмував українські позиції біля Водяного, Катеринівки та Богоявленки. Чотири бої завершено, один ще досі триває.

На Гуляйпільському напрямку без бойових зіткнень, але із залученням авіації загарбники били НАРами по Білогір'ю та Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення. Ворог проводив наступальну дію у районі Роботиного. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку противник завдав авіаційного удару по Козацькому, застосувавши 10 НАРів.

У Генштабі додали, що на інших напрямках оперативна обстановка - без суттєвих змін.

  • За інформацією української розвідки, російська армія збирає особовий склад штурмових груп на Запорізькому напрямку

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
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