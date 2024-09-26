Росіяни готуються посилити штурмові дії на Запорізькому напрямку, - Сили оборони півдня

Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в етері національного телемарафону, передає Укрінформ.

"Є тенденція за кілька останніх днів, що ситуація в Запорізькій області, саме на цій ділянці лінії розмежування, буде загострюватись. Вчора за минулу добу вже було 5 штурмів і є тенденція, що вони збільшаться, адже за інформацією нашої розвідки, ворог збирає особовий склад штурмових груп в районі Приютного", - сказав Волошин.

Він додав, що окупанти отримали з резервної бази зберігання автомобільного транспорту Південного округу РФ 25 легких автомобілів багі, що "говорить про те, що готуються штурмові дії".

Речник також наголосив, що ситуація на південному напрямку не менш напружена, ніж на інших ділянках фронту. Він повідомив, що наразі росіяни проводять розвідку боєм, застосовуючи штурмові групи 5-10 осіб.

"Їхня тактика - якнайшвидше подолати відстань між траншеями, між передніми краями і закріпитися в наших траншеях", - пояснив Волошин.