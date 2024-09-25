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Від початку доби на фронті відбулося 88 боєзіткнень, на Курщині ворог застосував 20 КАБів

Юлія Лаврук
25 вересня, 2024 середа
16:35
Війна з Росією ЗСУ війна фронт

На російсько-українському фронті від початку доби 25 вересня відбулося 88 бойових зіткнень. Ворожа армія протягом дня застосувала 20 КАБів по Курщині

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Ворожа армія продовжує застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Мазепівка, Любимівка, Грем’ячка, Кам’янська Слобода, Попівка, Стукалівка та Вовківка.

Крім того, авіація противника завдала ударів по районах населених пунктів Ободи, Іскривщина, Гравське та Річки, скинувши при цьому 10 КАБів. За інформацією Генштабу, ворог також застосував 20 КАБів для авіаударів по Курщині.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бойових зіткнення. Українські війська відбили атаку росіян у районі Вовчанська. Два боєзіткнення поблизу Тихого досі тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили три штурмові дії загарбників поблизу Лозової та Кругляківки. Біля Синьківки наразі точиться бій.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Новосадового та Білогорівки. Загалом з початку доби на цьому напрямку нараховується вже сім боєзіткнень, з яких три тривають досі.

На Сіверському напрямку окупанти активно застосовують авіацію. Зазнав ударів КАБами Сіверськ, також Федорівка опинилася під ударами некерованих авіаційних ракет.

На Краматорському напрямку тривають бої в районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації шість разів атакував позиції українських військ. Наразі бої тривають поблизу Щербинівки та Неліпівки.

На Покровському напрямку - найгарячіше, кажуть у Генштабі. У районах Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Селідового та Костянтинівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 33 спроби штурму українських позицій.

На Курахівському напрямку триває сім боєзіткнень в районах Цукуриного, Гірника та Георгіївки. Сили оборони відбили вже 11 ворожих штурмів.

На Времівському напрямку було відбито чотири штурмові дії противника поблизу Вугледару та Водяного, чотири ворожі штурми продовжуються.

На Оріхівському напрямку три безуспішні атаки ворога відбиті українськими оборонцями. Загарбники активно застосовують авіацію по районах населених пунктів Новоандріївка та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів по Херсону та Бургунці, застосувавши авіабомби та некеровані авіаційні ракети.

  • З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила вже понад 646 тисяч своїх військових. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1250 окупантів.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
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