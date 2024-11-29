РФ просунулась у Кураховому та Берестках, - DeepState
За четвер, 28 листопада, у російських терористів зафіксували просування на декількох напрямках у Донецькій області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Ворог просунувся біля Великої Новосілки, Розливу, Зорі, Жовтого, Пушкіного, в Берестках та Кураховому", - пишуть аналітики про ситуацію на Донеччині.
Інформації щодо просування українських військ DeepState не розголошує.
- У пʼятницю, 29 листопада, DeepState писав, що бійці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади відбили атаку російських терористів на Лисівку Донецької області.
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