РФ розбудовує захисні ангари для авіації за 300 км від кордону з Україною, - ЗМІ
Росіяни почали зводити аеродромні ангари за 300 км від кордону з Україною, які спрямовані на захист авіації від ракет із касетною бойовою частиною та ударних безпілотників
Про це повідомляє "Мілітарний", посилаючись на супутникові знімки відповідних споруд.
Зазначено, що будівництво ангарів зафіксовано на аеродромі Мариновка, що у Волгоградській області Росії за 300 км від кордону.
Фотографії свідчать про існування 12 нових ангарів, що слугують укриттям для фронтових бомбардувальників Су-24 і винищувачів-бомбардувальників Су-34.
У матеріалі йдеться: росіяни вважають, що такі споруди мають захистити їхні літаки від ударних БПЛА, а також суббоєприпасів балістичної ракети ATACMS. Водночас ангари не дозволять супутникам чи оптичним засобам виявлення зрозуміти, є там літак, чи ні.
"Наразі невідомо, з яких саме матеріалів зроблені ангари, але судячи з їх вигляду, ймовірно, вони з мінімальним захистом від уламків", - додає видання.
- 22 квітня у Росії повідомили, що створили систему безпеки "П'ятниця". Вона нібито призначена для захисту важливих масштабних об'єктів від атак безпілотників.
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