РФ розбудовує захисні ангари для авіації за 300 км від кордону з Україною, - ЗМІ

Про це повідомляє "Мілітарний", посилаючись на супутникові знімки відповідних споруд.

Зазначено, що будівництво ангарів зафіксовано на аеродромі Мариновка, що у Волгоградській області Росії за 300 км від кордону.

Фотографії свідчать про існування 12 нових ангарів, що слугують укриттям для фронтових бомбардувальників Су-24 і винищувачів-бомбардувальників Су-34.

У матеріалі йдеться: росіяни вважають, що такі споруди мають захистити їхні літаки від ударних БПЛА, а також суббоєприпасів балістичної ракети ATACMS. Водночас ангари не дозволять супутникам чи оптичним засобам виявлення зрозуміти, є там літак, чи ні.

"Наразі невідомо, з яких саме матеріалів зроблені ангари, але судячи з їх вигляду, ймовірно, вони з мінімальним захистом від уламків", - додає видання.