У РФ нібито створили систему для захисту важливих об'єктів від дронів
У Росії повідомили, що створили систему безпеки "П'ятниця". Вона нібито призначена для захисту важливих масштабних об'єктів від атак безпілотників
Про це повідомив неназваний розробник у коментарі РІА Новинам.
"Швидше за все, ми представимо автоматичні кулеметні платформи, а також нашу цифрову систему безпеки "П'ятниця"... Це програмне рішення, яке об'єднує все в єдиний центр. Є можливість керувати розрізненими пристроями на великих об'єктах", - сказав він.
Розробник додав, що дана система нібито допоможе "закрити" масштабні об'єкти, у тому числі промислові підприємства.
"Ми повинні зрозуміти, як нам працювати по дрону, виходячи зі специфіки типів БПЛА, не гаючи часу. Система допомагає вибрати оптимальний тип впливу, виходячи з різних факторів", - зазначив він.
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