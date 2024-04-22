У РФ нібито створили систему для захисту важливих об'єктів від дронів

Про це повідомив неназваний розробник у коментарі РІА Новинам.

"Швидше за все, ми представимо автоматичні кулеметні платформи, а також нашу цифрову систему безпеки "П'ятниця"... Це програмне рішення, яке об'єднує все в єдиний центр. Є можливість керувати розрізненими пристроями на великих об'єктах", - сказав він.

Розробник додав, що дана система нібито допоможе "закрити" масштабні об'єкти, у тому числі промислові підприємства.

"Ми повинні зрозуміти, як нам працювати по дрону, виходячи зі специфіки типів БПЛА, не гаючи часу. Система допомагає вибрати оптимальний тип впливу, виходячи з різних факторів", - зазначив він.