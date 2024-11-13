РФ розв'язала проблему з завантаженням "калібрів" на борти в Новоросійську, - ВМСУ
Російська армія розв'язала проблему завантаження ракет типу "Калібр" на кораблі, яка виникла через перебазування суден Чорноморського флоту з Криму до Новоросійська
Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
"З факту застосування ворогом надводних кораблів можна зробити висновок, що окупанти вирішили проблему завантаження на борт "Калібрів", - зазначив він.
На думку речника, дивно, що Росія так довго до цього йшла, адже "системи, які дозволяють завантажувати ракети, не є чимось надзвичайно особливим".
Він додав, що ворог раніше зміг пристосуватись до горизонтального завантаження ракет на підводні човни.
"Наразі у Чорному морі на чергуванні немає носіїв «Калібрів», але нехтувати сигналами повітряної тривоги не варто, тому що російський ВПК працює, і якщо атаки не відбуваються прямо зараз, то озброєння накопичується. Тому можна сказати, що ворог постійно готується. Зараз у нього інша тактика - здебільшого застосовує дрони. Але це не означає, що ми можемо розслабитися та не чекати якихось інших способів впливу", - підкреслив Плетенчук.
- Серед ракет, якими російська армія атакувала Україну 26 серпня, був "Калібр" із касетною бойовою частиною. Його залишки вибухотехніки виявили на Харківщині.
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