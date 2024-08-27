На Харківщині зафіксували перше використання Росією ракети "Калібр" із касетною бойовою частиною
Серед ракет, якими російська армія атакувала Україну 26 серпня, був "Калібр" із касетною бойовою частиною. Його залишки вибухотехніки виявили на Харківщині
Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко, передає Укрінформ.
"Під час учорашнього масованого удару ми вперше зафіксували застосування "Калібру" - ракети морського базування з касетною бойовою частиною. Його використали для удару по цивільному промисловому об’єкту. До цього застосовували касетні "іскандери", що стало не рідкістю у 2024-му році", - сказав він.
"У 2023-му, 2022-му для завдання дальніх ударів зазвичай використовували С-300, "іскандери", були корейські ракети з фугасною бойовою частиною. Зараз використовують касетну", - додав Тимошко.
Він наголосив, що кількість авіаударів по Харківщині зменшилася, проте ситуація все ще залишається складною.
“Хоча це відносно. Минулої доби було 12 КАБів, а позаминулої - жодного КАБа (для порівняння: кілька тижнів тому цифра сягала 30 і більше ударів авіабомбами за добу, – ред.). Так, із початком Курської операції їх стало менше, є декілька днів, коли їх взагалі не застосовували", - резюмував Тимошко.
- Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.
- Президент Володимир Зеленський 26 серпня провів засідання Ставки після масованої атаки РФ. За даними президента, ворог запустив по території України 127 ракет різного типу й 109 дронів.
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