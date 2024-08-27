На Харківщині зафіксували перше використання Росією ракети "Калібр" із касетною бойовою частиною

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко, передає Укрінформ.

"Під час учорашнього масованого удару ми вперше зафіксували застосування "Калібру" - ракети морського базування з касетною бойовою частиною. Його використали для удару по цивільному промисловому об’єкту. До цього застосовували касетні "іскандери", що стало не рідкістю у 2024-му році", - сказав він.

"У 2023-му, 2022-му для завдання дальніх ударів зазвичай використовували С-300, "іскандери", були корейські ракети з фугасною бойовою частиною. Зараз використовують касетну", - додав Тимошко.

Він наголосив, що кількість авіаударів по Харківщині зменшилася, проте ситуація все ще залишається складною.

“Хоча це відносно. Минулої доби було 12 КАБів, а позаминулої - жодного КАБа (для порівняння: кілька тижнів тому цифра сягала 30 і більше ударів авіабомбами за добу, – ред.). Так, із початком Курської операції їх стало менше, є декілька днів, коли їх взагалі не застосовували", - резюмував Тимошко.