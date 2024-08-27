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На Харківщині зафіксували перше використання Росією ракети "Калібр" із касетною бойовою частиною

Юлія Юліна
27 серпня, 2024 вiвторок
19:59
Війна з Росією крилата ракта "Калібр"

Серед ракет, якими російська армія атакувала Україну 26 серпня, був "Калібр" із касетною бойовою частиною. Його залишки вибухотехніки виявили на Харківщині

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Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко, передає Укрінформ.

"Під час учорашнього масованого удару ми вперше зафіксували застосування "Калібру" - ракети морського базування з касетною бойовою частиною. Його використали для удару по цивільному промисловому об’єкту. До цього застосовували касетні "іскандери", що стало не рідкістю у 2024-му році", - сказав він.

"У 2023-му, 2022-му для завдання дальніх ударів зазвичай використовували С-300, "іскандери", були корейські ракети з фугасною бойовою частиною. Зараз використовують касетну", - додав Тимошко.

Він наголосив, що кількість авіаударів по Харківщині зменшилася, проте ситуація все ще залишається складною.

“Хоча це відносно. Минулої доби було 12 КАБів, а позаминулої - жодного КАБа (для порівняння: кілька тижнів тому цифра сягала 30 і більше ударів авіабомбами за добу, – ред.). Так, із початком Курської операції їх стало менше, є декілька днів, коли їх взагалі не застосовували", - резюмував Тимошко.

  • Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.
  • Президент Володимир Зеленський 26 серпня провів засідання Ставки після масованої атаки РФ. За даними президента, ворог запустив по території України 127 ракет різного типу й 109 дронів.
Теги:
Новини
Україна
окупанти
ракетний удар
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