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РФ у Радбезі ООН заявила, що Міжнародний суд виправдав її дії щодо України, Кислиця відповів

12 лютого, 2024 понедiлок
21:33
Війна з Росією Рада безпеки ООН

Постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН відповів на вкид постпред РФ Василя Небензі. Кисилиця запропонував російським представникам вчити право та аналізувати рішення Міжнародного суду

Про це повідомляє Укрінформ.

Кисилиця наголосив, що Міжнародний суд ООН у своєму рішенні 31 січня, установив, що РФ є порушником міжнародного права у трьох окремих аспектах.

Таким чином він відповів постпреду РФ при ООН Василю Небензі, який заявив, що Міжнародний суд нібито відкинув усі звинувачення України й виправдав дії РФ.

"Ми знаємо точно, що сьогодні не почуємо від київського режиму та його західних покровителів про висновки влаштованих Києвом розбірок у Міжнародному суді ООН у Гаазі з позовом до Росії про фінансування тероризму на Донбасі та дискримінацію українців і кримських татар у Криму", - сказав Небензя.

Натомість Кисилиця порадив російським представникам вчити право та аналізувати рішення Міжнародного суду.

"Можу запропонувати випускникам Московського державного інституту міжнародних відносин та Дипломатичної академії в Москві прискорений курс "Право: все, що вам потрібно знати про рішення Міжнародного суду, ухвалені 31 січні та 2 лютого", – заявив Кислиця.

Кислиця нагадав, що відповідно до ухвали суду від 31 січня Росія порушила Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, а також постанову суду про тимчасові заходи від 19 квітня 2017 року.

Щодо рішення Міжнародного суду від 2 лютого Кисилиця додав, що "це означає, що справа України проти Росії відповідно до конвенції про геноцид від 1948 року просувається вперед".

"Ми закликаємо Росію припинити фальсифікувати реальність і читати нам лекції про міжнародне право, яке вона сама продовжує грубо порушувати", - підкреслив він.

  • У середу, 31 січня, Міжнародний суд ООН виніс рішення щодо позову України проти Росії про порушення РФ конвенції про заборону расової дискримінації.
Теги:
Світ
Україна
Росія
ООН
російська армія
Рада безпеки ООН
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2024, понедiлок
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