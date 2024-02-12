РФ у Радбезі ООН заявила, що Міжнародний суд виправдав її дії щодо України, Кислиця відповів

Про це повідомляє Укрінформ.

Кисилиця наголосив, що Міжнародний суд ООН у своєму рішенні 31 січня, установив, що РФ є порушником міжнародного права у трьох окремих аспектах.

Таким чином він відповів постпреду РФ при ООН Василю Небензі, який заявив, що Міжнародний суд нібито відкинув усі звинувачення України й виправдав дії РФ.

"Ми знаємо точно, що сьогодні не почуємо від київського режиму та його західних покровителів про висновки влаштованих Києвом розбірок у Міжнародному суді ООН у Гаазі з позовом до Росії про фінансування тероризму на Донбасі та дискримінацію українців і кримських татар у Криму", - сказав Небензя.

Натомість Кисилиця порадив російським представникам вчити право та аналізувати рішення Міжнародного суду.

"Можу запропонувати випускникам Московського державного інституту міжнародних відносин та Дипломатичної академії в Москві прискорений курс "Право: все, що вам потрібно знати про рішення Міжнародного суду, ухвалені 31 січні та 2 лютого", – заявив Кислиця.

Кислиця нагадав, що відповідно до ухвали суду від 31 січня Росія порушила Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, а також постанову суду про тимчасові заходи від 19 квітня 2017 року.

Щодо рішення Міжнародного суду від 2 лютого Кисилиця додав, що "це означає, що справа України проти Росії відповідно до конвенції про геноцид від 1948 року просувається вперед".

"Ми закликаємо Росію припинити фальсифікувати реальність і читати нам лекції про міжнародне право, яке вона сама продовжує грубо порушувати", - підкреслив він.