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РФ у Криму порушила конвенцію про заборону расової дискримінації, - рішення Міжнародного суду ООН

31 січня, 2024 середа
20:45
Війна з Росією суд ООН

У середу, 31 січня, Міжнародний суд ООН виніс рішення щодо позову України проти Росії про порушення РФ конвенції про заборону расової дискримінації

Про це повідомляє "Європейська правда".

Україна подала позов проти Росії у 2017 році. Він не стосується дій країни-агресора після початку повномасштабного вторгнення. Міжнародний суд визнав, що РФ порушила свої зобов’язання щодо "недискримінації української меншини у сфері освіти". 

Зазначається, що президія суду звернула увагу на дані про "вибухове зменшення" кількості школярів, що навчаються українською.

"Було зниження на 80% у перший рік (після протиправної анексії Криму, - ред.), і ще на 50% у подальший", - заявила президентка суду Джоан Доног’ю.

Також вона пояснила, що Суд вважає непереконливими пояснення РФ про природні причини такого зниження. 

"Навіть зважаючи на те, що був суттєвий відплив українських родин на материкову Україну, Суд не вважає це обґрунтуванням різкого зменшення обсягу навчання на 90%", - зазначила Доног’ю.

Щоправда, Міжнародний суд ООН відхилив більшу частину звинувачень України на адресу РФ з цього позову, зокрема вважає недоведеним порушення Росією міжнародного права під час заборони діяльності Меджлісу.  

Хоча суд підтвердив, що Росія порушувала наказ від 2017 року про тимчасові заходи (зокрема, щодо заборони Меджлісу). Але оскільки у підсумку суд не знайшов у цьому порушення Міжнародної конвенції про заборону расової дискримінації, то жодних покарань за це Росії не призначили.

  • 22 березня 2017 року Україна заявляла ООН, що в окупованому Криму російська влада здійснює політику культурних чисток і расової дискримінації.
Теги:
Світ
Україна
Росія
ООН
Крим
окуповані території
окупанти
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