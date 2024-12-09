РФ уранці обстріляла ТЕС на Донеччині: загинув працівник
Уранці 9 грудня російська армія обстріляла одну з теплових електростанцій у Донецькій області. Через це загинув 65-річний працівник, двоє постраждалих
Про це повідомляє Міненерго.
"Сьогодні вранці ворог знову обстріляв одну з ТЕС на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинув слюсар станції Кіляров Володимир Вікторович 1959 року народження", - йдеться у дописі.
Зазначається, що через атаку також поранення отримали двоє працівників.
- У Донецькій області були запровадженні екстрені вимкнення електроенергії - графіки обмеження світла не діють.
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