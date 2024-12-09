РФ уранці обстріляла ТЕС на Донеччині: загинув працівник

Про це повідомляє Міненерго.

"Сьогодні вранці ворог знову обстріляв одну з ТЕС на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинув слюсар станції Кіляров Володимир Вікторович 1959 року народження", - йдеться у дописі.

Зазначається, що через атаку також поранення отримали двоє працівників.