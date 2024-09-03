РФ увечері 2 вересня атакувала Запоріжжя: серед загиблих 8-річна дитина, двоє постраждалих
Увечері 2 вересня російський ворог вдарив по Запоріжжю, внаслідок чого загинули дві людини, серед них 8-річний хлопець. Серед постраждалих 12-річна дитина
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Так, окупанти здійснили обстріл міста близько 23:00. Внаслідок ворожого удару частково зруйновано будівлю. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки розташовані поруч.
Зазначається, що внаслідок атаки загинули 2 людини, зокрема 8-річний хлопець. Ще двоє людей отримали поранення, серед них дівчинка 12 років. Дитина наразі перебуває у реанімації.
- Російська армія обстріляла Дніпро ввечері понеділка, 2 вересня. Внаслідок атаки відомо про загиблого та постраждалих. Також пошкоджено житлові будинки.
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