РФ увечері 2 вересня атакувала Запоріжжя: серед загиблих 8-річна дитина, двоє постраждалих

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Так, окупанти здійснили обстріл міста близько 23:00. Внаслідок ворожого удару частково зруйновано будівлю. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки розташовані поруч.

Зазначається, що внаслідок атаки загинули 2 людини, зокрема 8-річний хлопець. Ще двоє людей отримали поранення, серед них дівчинка 12 років. Дитина наразі перебуває у реанімації.