РФ увечері 21 травня вдарила ракетою по Покровську: постраждала дитина, її батьки загинули
Увечері 21 травня російська армія атакувала ракетою селище Ріг у Покровську Донецької області. Унаслідок цього постраждала дитини, її батьки загинули
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що близько 23:00 російські війська завдали удару "Іскандером" по селищу Ріг. Влучання відбулось на подвір’ї приватного будинку, де мешкала родина.
Унаслідок атаки загинув 52-річний чоловік та його дружина 46 років. Десятирічний син подружжя зазнав мінно-вибухову травму. Також унаслідок вибуху травмовано 24-річного мешканця сусіднього будинку.
Крім цього, через атаку пошкоджені 3 домогосподарства й газогін.
- Російська окупаційна армія вдарила по центру Чугуєва Харківської області. Унаслідок цього двоє постраждалих, також є пошкодження дитячого садка.
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