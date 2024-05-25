РФ вдарила КАБом по Куп’янськ-Вузловому: 5 постраждалих
Російська окупаційна армія вдень 25 травня атакувала Куп’янськ-Вузловий Харківської області. Унаслідок ворожого обстрілу постраждали 5 людей
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що російський ворог завдав удару керованою авіаційною бомбою. Унаслідок цього відомо про щонайменше 5 постраждалих.
Також пошкоджені автомобіль екстреної допомоги та одне цивільне авто. Деталі зʼясовуються.
- Того ж дня російська армія завдала ударів по Харкову та передмістю. Унаслідок атаки постраждала людина.
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