РФ вдарила по Павлограду: постраждав 21-річний чоловік
У четвер, 15 серпня, російська окупаційна армія вдарила по Павлограду Дніпропетровської області. Унаслідок атаки постраждав 21-річний чоловік
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що в результаті вибуху в Павлограді сталася пожежа в нежитловій будівлі.
Унаслідок атаки постраждав 21-річний хлопець. Наразі він перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.
"Деталі наразі уточнюємо. На місці працюють відповідні служби. Вживаються всі заходи для ліквідації наслідків", - додав Лисак.
- Армія РФ вночі четверга, 15 серпня, запустила на територію України "шахеди" та ракети: у Черкаській та Полтавській областях було чути звуки вибухів.
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