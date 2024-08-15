РФ вдарила по Павлограду: постраждав 21-річний чоловік

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що в результаті вибуху в Павлограді сталася пожежа в нежитловій будівлі.

Унаслідок атаки постраждав 21-річний хлопець. Наразі він перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.

"Деталі наразі уточнюємо. На місці працюють відповідні служби. Вживаються всі заходи для ліквідації наслідків", - додав Лисак.