РФ вдарила про житловому будинку на Херсонщині, де була ціла родина: 2 загиблих, 4 поранених
Вранці 10 лютого окупанти обстріляли село Велетенське Херсонського району, внаслідок чого постраждала ціла родина. Двоє людей загинули, ще 4 поранених
Про це повідомляє Херсонська ОДА.
"Вранці окупанти вдарили по селу Велетенське Херсонського району. Під удар потрапив житловий будинок, у якому проживала ціла родина", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що двоє батьків отримали поранення, а їх донька загинула на місці.
Також 52-річна жінка отримала травми, не сумісні з життям.
У 77-річного чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, контузію, а у його 72-річної дружини - уламкові поранення.
Лікарі надали медичну допомогу на місці. Від госпіталізації потерпілі відмовились.
Фото: https://t.me/khersonskaODA
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