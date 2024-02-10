РФ вдарила про житловому будинку на Херсонщині, де була ціла родина: 2 загиблих, 4 поранених

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

"Вранці окупанти вдарили по селу Велетенське Херсонського району. Під удар потрапив житловий будинок, у якому проживала ціла родина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двоє батьків отримали поранення, а їх донька загинула на місці.

Також 52-річна жінка отримала травми, не сумісні з життям.

У 77-річного чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, контузію, а у його 72-річної дружини - уламкові поранення.

Лікарі надали медичну допомогу на місці. Від госпіталізації потерпілі відмовились.

Фото: https://t.me/khersonskaODA