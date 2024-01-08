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РФ відновила радянські загони "Смерш", - британська розвідка

8 січня, 2024 понедiлок
13:27
Війна з Росією СМЕРШ

Росія вирішила відновити контррозвідувальну організацію "Смерш" часів Сталіна. У відкритих джерелах з'явилося зображення російських військових, які носили відповідні нашивки

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що наприкінці 2023 року російські політики заявили, що радянська контррозвідувальна організація ("Смерш") відновлюється. На початку січня 2024 року на зображенні з відкритих джерел видно, що бойовики носять нашивки Смершу на формі. 

Організація, яку заснував Йосип Сталін, існувала з 1941 по 1946 рік. На Заході вона стала відома завдяки художній вигадці в книгах Яна Флемінга про Джеймса Бонда.

Міноборони Британії означає, що наразі незрозуміло, чи вказує нова назва на якісь суттєво нові можливості або роль російської контррозвідки, чи це просто зміна назви.

"Однак це є ще одним прикладом того, як російська влада свідомо оформлює російсько-український конфлікт у дусі Другої світової війни та приділяє велику увагу передбачуваному проникненню зовнішніх загроз у країну", - наголошують у британській розвідці.

Довідково: Смерш (абревіатура початкових букв гасла "Смерть шпигунам!") - підрозділ контррозвідки народного комісаріату оборони СРСР. Існував з квітня 1943 до березня 1946 рр., після чого був розформований, а його функції перейшли до органів держбезпеки СРСР. Смерш був сформований начебто для оборони тилу Червоної армії, боротьби з дезертирством, шпигунами й диверсантами.

  • У грудні 2023 року повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України поновили каральні загони "Смерш". Загони окупантів та колаборантів займатимуться пошуком проукраїнськи налаштованого населення в окупованих районах Херсонської та Запорізької, а також північних районах Донецької та Луганської областей.
Росія
Радянський Союз
російська армія
Велика Британiя
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