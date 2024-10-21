РФ вночі запустила по Україні 119 повітряних цілей: сили ППО знищили 59 БПЛА, ще 45 - локаційно втрачено
У ніч проти 21 жовтня російська окупаційна армія атакувала регіони України ракетами різних типів, ударними БПЛА типу Shahed та дронами невстановленого типу
Про це повідомляють Повітряні сили.
Станом на 09:30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 119 засобів повітряного нападу противника:
- 1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);
- 1 керована авіаційна ракета Х-35 (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);
- 1 керована авіаційна ракета Х-31П (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);
- 116 ворожих БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ).
Зазначається, що станом на 10 ранку сили ППО збили 59 ворожих БПЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.
Крім того, 45 російських безпілотників – локаційно втрачено. До 10 ворожих БПЛА все ще перебувають у повітряному просторі України.
Також, за даними військових, є декілька влучань БПЛА по цивільній інфраструктурі України.
- В ніч на 21 жовтня російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА, КАБи та балістику. У Харкові - 13 постраждалих. Київ атакували дронами: є постраждалий. Також атакований Кривий Ріг.
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