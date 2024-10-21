РФ вночі запустила по Україні 119 повітряних цілей: сили ППО знищили 59 БПЛА, ще 45 - локаційно втрачено

Про це повідомляють Повітряні сили.

Станом на 09:30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 119 засобів повітряного нападу противника:

1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);

1 керована авіаційна ракета Х-35 (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

1 керована авіаційна ракета Х-31П (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

116 ворожих БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ).

Зазначається, що станом на 10 ранку сили ППО збили 59 ворожих БПЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.

Крім того, 45 російських безпілотників – локаційно втрачено. До 10 ворожих БПЛА все ще перебувають у повітряному просторі України.

Також, за даними військових, є декілька влучань БПЛА по цивільній інфраструктурі України.