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Головна Війна з Росією РФ вночі запустила по Україні 119 повітряних цілей: сили ППО знищили 59 БПЛА, ще 45 - локаційно втрачено

РФ вночі запустила по Україні 119 повітряних цілей: сили ППО знищили 59 БПЛА, ще 45 - локаційно втрачено

Катерина Єсікова
21 жовтня, 2024 понедiлок
10:06
Війна з Росією ППО

У ніч проти 21 жовтня російська окупаційна армія атакувала регіони України ракетами різних типів, ударними БПЛА типу Shahed та дронами невстановленого типу

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили.

Станом на 09:30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 119 засобів повітряного нападу противника:

  • 1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);
  • 1 керована авіаційна ракета Х-35 (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);
  • 1 керована авіаційна ракета Х-31П (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);
  • 116 ворожих БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ).

Зазначається, що станом на 10 ранку сили ППО збили 59 ворожих БПЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.

Крім того, 45 російських безпілотників – локаційно втрачено. До 10 ворожих БПЛА все ще перебувають у повітряному просторі України. 

Також, за даними військових, є декілька влучань БПЛА по цивільній інфраструктурі України.

  • В ніч на 21 жовтня російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА, КАБи та балістику. У Харкові - 13 постраждалих. Київ атакували дронами: є постраждалий. Також атакований Кривий Ріг.
Теги:
Україна
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
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