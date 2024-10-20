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Росіяни запустили ударні БПЛА по Україні: ситуація ввечері 20 жовтня
Увечері 20 жовтня російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА типу "шахед". Перші ворожі цілі заходили з Сумської області
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Про це повідомляють Повітряні сили.
Як повідомляють військові, перші безпілотники зайшли з Сумської області.
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- 20 жовтня російська армія атакувала керованою авіабомбою Новоплатонівку Харківської області. Через це загинули дві людини.
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