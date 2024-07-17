РФ втрачає запаси радянських танків, а будівництво чи ремонт старих ускладнюють санкції, - The Economist

Про це повідомляє The Economist.

За оцінками більшості розвідок, за перші два роки війни Росія втратила близько 3 тис. танків та 5 тис. іншої бронетехніки. Нідерландський розвідувальний сайт з відкритими джерелами Oryx, оцінює кількість втрат російських танків, для яких є фото- або відеодокази, наразі становить 3 235, але припускає, що фактична цифра "значно вища".

За словами аналітика Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Олександра Гольца, радянські лідери знали, що західна військова техніка набагато досконаліша, ніж їхня власна, тому вони зробили ставку на кількість, “штампуючи тисячі бронемашин у мирний час на випадок війни”. За словами Гольца, до свого розпаду, Радянський Союз мав стільки ж бронетехніки, скільки решта світу разом узятих.

"Коли в грудні 2023 року тодішній міністр оборони Сергій Шойгу похвалився, що протягом року було поставлено 1530 танків, він не сказав, що майже 85% з них, згідно з оцінкою Міжнародного інституту стратегічних досліджень, лондонського аналітичного центру, були не новими танками, а старими (в основному Т-72, також Т-62 і навіть деякими Т-55, датованими відразу після Другої світової війни)", - пишуть у виданні.

Сучасні танки чи модернізовані старі

Росіяни відправили на фронт близько 175 досить сучасних танків Т-90М. Однак Майкл Г'єрстад, аналітик Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), стверджує, що більшість Т-90М насправді є модернізацією старих Т-90А. Оскільки ці цифри зменшуються, виробництво новозбудованих Т-90М цього року може становити не більше 28.

Експерт з російського військового потенціалу у вашингтонському Центрі аналізу європейської політики Павло Лузін вважає, що Росія може будувати лише 30 абсолютно нових танків на рік. Коли минулого року українці захопили нібито новий Т-90М, було виявлено, що його гармата була виготовлена у 1992 році.

Брак компонентів для ремонту

Також Лузін вважає, що здатність Росії будувати нові танки чи бойові машини піхоти, або навіть ремонтувати старі ускладнюється отриманням компонентів.

Склади компонентів для виробництва танків, які до війни призначалися для використання у 2025 році, вже зазнали рейдів, а критично важливе обладнання раніше імпортували із Європи - тепер їхній продаж заблокований санкціями.

Не існує і старого радянського ланцюжка поставок зброї. Важливими центрами виробництва зброї та комплектуючих були Україна, Грузія та Східна Німеччина. Зокрема основним виробником башт для танків Т-72 був Харків.

За словами Лузіна, також різко скоротилася кількість робітників у військово-промисловому комплексі: приблизно з 10 млн до 2 млн осіб.

Ще однією серйозною проблемою є артилерійсько-ствольне виробництво. У виданні зазначають, що завдяки Північній Кореї Росія, схоже, має достатньо снарядів, але через "високу скорострільність" швидко зношуються стволи. У деяких районах, де точаться великі бої, стволи гаубиць потребують заміни вже через кілька місяців.

Зміна тактики

Вирішальне значення для наступальних наземних операцій мають танки та бойові машини піхоти. За підрахунками IISS, в лютому цього року Росія, можливо, мала близько 3200 танків на зберіганні, водночас Г'єрстад каже, що до 70% з них "не зрушили з місця ні на дюйм з початку війни". Значна частина танків Т-72 зберігалася непокритою з початку 1990-х років і, ймовірно, перебуває в дуже поганому стані.

За нинішніх темпів виснаження російських танків і піхотних машин відновлення досягне "критичної точки виснаження" до другої половини наступного року.

Г'єрстад припускає, що до кінця цього року російським військам, можливо, доведеться змінити свою позицію на більш оборонну. Це може стати очевидним навіть до кінця літа.