Втрати росіян на Харківському напрямку вже на рівні дивізій, але вони все одно намагаються штурмувати, - заступник командира 3-ї ОШБр Жорін

Про це він написав у Telegram.

Зокрема Жорін сказав, що відео, на яких росіяни "плачуть" про втрати на Харківському напрямку - правда. Бо насправді мають величезні втрати на рівні дивізій.

"Деякі дивізії їм взагалі зараз доводиться виводити та міняти. Задуми прориватись на Харківщині з двох сторін поки РФ не дуже вдались", - сказав Жорін.

Та наголосив: про те, що все спокійно, не йдеться.

"Це лише чергова партія росіян, за якою будуть нові - і люди, і техніка, і спроби проривів. Ворог все одно постійно намагається тиснути, проводячи локальні штурми та замінюючи розбиті підрозділи", - написав заступник командира 3-ї ОШБр.