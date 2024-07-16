Втрати росіян на Харківському напрямку вже на рівні дивізій, але вони все одно намагаються штурмувати, - заступник командира 3-ї ОШБр Жорін
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін 16 липня розповів, що росіянам на Харківському напрямку доводиться виводити деякі дивізії та міняти
Про це він написав у Telegram.
Зокрема Жорін сказав, що відео, на яких росіяни "плачуть" про втрати на Харківському напрямку - правда. Бо насправді мають величезні втрати на рівні дивізій.
"Деякі дивізії їм взагалі зараз доводиться виводити та міняти. Задуми прориватись на Харківщині з двох сторін поки РФ не дуже вдались", - сказав Жорін.
Та наголосив: про те, що все спокійно, не йдеться.
"Це лише чергова партія росіян, за якою будуть нові - і люди, і техніка, і спроби проривів. Ворог все одно постійно намагається тиснути, проводячи локальні штурми та замінюючи розбиті підрозділи", - написав заступник командира 3-ї ОШБр.
- 16 липня командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко повідомив, що на Харківському напрямку росіяни не мають успіху.
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