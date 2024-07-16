Прикордонні лікарні переповнені пораненими військовими РФ: командир батальйону "Ахіллес" Федоренко про ситуацію на Харківщині

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Бойові дії мають високоінтенсивний характер. Противник має угрупування, а також необхідну кількість резервів для того, щоб постійно проводити ударні штурмові дії. Після того як Сили оборони України вибили росіян із зайнятих позицій, ворог намагається контратакувати. Противник зазнає численних втрат у живій силі, а також у техніці", - зазначив Федоренко.

За словами командира батальйону ударних безпілотників "Ахіллес", росіяни поповнюють втрати, користуючись резервами.

"У пабліках росіяни скаржаться на те, що лікарні на території РФ переповнені пораненими військовослужбовцями окупаційних військ. Але вони ці втрати поповнюють, користуючись резервами. Противник використовує авіацію, застосовуючи керовані авіабомби різної ваги. На поточний момент їм вдається це робити максимально інтенсивно. Але всьому є початок, і всьому обов'язково настане кінець, зокрема і ворожій авіації", - зауважив Федоренко.

Командир батальйону "Ахіллес" також додав, що На Харківщині працює ряд бригад Сил оборони, які тримають відтинок, працюючи у взаємодії та підтримці.

"Бачимо результати, коли противник успіху на відтинку немає", - наголосив Федоренко.

Від початку доби 15 липня на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Окупанти продовжують найбільше тиснути на Покровському напрямку, там Сили оборони відбили 31 атаку.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що оборонна стратегія ведення війни вигідна Україні, оскільки виснажує ворога.







