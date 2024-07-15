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Ексклюзив

В "Інформаційному спротиві" пояснили, чому РФ намагатиметься зупинити активну фазу бойових дій

Оксана Ліховід
15 липня, 2024 понедiлок
21:51
Війна з Росією російська армія, мобілізація

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що оборонна стратегія ведення війни вигідна Україні, оскільки виснажує ворога

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі деескалація невигідна нам. Коли росіяни наступають, то втрачають набагато більше, ніж, коли перебувають в обороні. Зараз нам вигідна оборонна стратегія ведення війни, оскільки вона виснажує ворога. Росіяни воюють Ва-банк. Тобто воюють тим ресурсом, який в них залишається станом на 2024 рік", - пояснив Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", наразі росіяни мають не найкращу ситуацію.

"Багато хто говорив про її нескінченний ресурс, але цей ресурс має кінець. Можу погодитися, що не в людському, але техніки в них стає дедалі менше. Склади з радянськими танками та ББМ спустошені. 2024 рік, саме у розумінні компенсації витрат на місяць у нуль, - це критичний рік для них", - вважає Коваленко.

Військовий експерт наголосив, що у 2024 році компенсація втрат росіян відбуватиметься вже не в нуль кожного місяця, а поступово йти в мінус.

"Це саме той період, коли незворотні втрати РФ не зможуть компенсувати запаси техніки. Це добре розуміє російське командування. Тому вони намагаються якомога більше захопити за будь-яку ціну, допоки в них ще є ресурс. Потім почнеться період, коли вони намагатимуться схиляти нас до миру через своїх кишенькових маріонеток у світі та усілякими методами намагатися зупинити активну фазу бойових дій", - зауважив Коваленко.

Олександр Коваленко також додав, що саме інтенсивна фаза бойових дій буде завдавати росіянам рекордні втрати, які РФ не зможе компенсувати.

"Це означає, що на першому етапі ворог не зможе наступати. Другий етап – ворог не може тримати оборону, поступово залишаючи свої позиції", - резюмував він.

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Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окуповані території
військові Львів
втрати окупантів
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